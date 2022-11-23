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Формула 1 Новость

Вольф: Штраф Red Bull за перерасход не гарантирует, что мы догоним их

По словам главы Mercedes, принципиальных соперникам по Ф1 будет сложнее из-за ограничения работы в аэродинамической трубе

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Вольф: Штраф Red Bull за перерасход не гарантирует, что мы догоним их
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Превысив в 2021 году планку максимальных трат, Red Bull Racing получила в качестве наказания штраф в $7 млн и ограничение времени работы в аэротрубе на 10%.

В Спортивном регламенте Ф1 уже несколько лет существует норма, по которой количество продувок в течение сезона не является равным для всех: для выравнивания сил отстающие могут тратить на это больше ресурсов, тогда как лидеры весьма ограничены. 

По действующим нормам Red Bull как обладатель Кубка конструкторов вправе провести в трубе лишь 70% от базового времени – или 224 продувки. Для Ferrari,которая завершила сезон второй, это 75% или 240 продувок, для Mercedes – 80% или 256 продувок. 

Однако из-за штрафа у команды из Милтон-Кинса будет еще меньше возможностей для доработки машины: теперь ей осталось только 63% базового времени, это 202 продувки. 

Для иллюстрации: у Williams, которая стала в 2022 году самой последней, есть 140% времени или 448 продувок.

По мнению главы Mercedes Тото Вольфа, такая практика хороша для выравнивания сил, но применительно к его команде стала серьезным препятствием, когда по ходу 2022 пришлось спешно исправлять неудачное шасси W13.

«Да, нам было сложнее, ведь нужно было, помимо прочего, действовать в условиях финансового лимита, – объяснил австриец. – Ты просто не можешь серьезно инвестировать, чтобы быстрее добиться результата.  

Но если учесть заложенный в регламент принцип и их [Red Bull] штраф, разница между нами [в 2023 году] достигнет 25%. А это уже может сказаться. Правила специально прописаны так, чтобы отстающие имели возможность догонять лидеров. 

Именно поэтому борьба стала намного упорней. Если ты последний, то вообще имеешь в полтора раза больше времени.

Так что, определенно, у нас будет преимущество. Но вот получится ли у нас им воспользоваться? Кто знает.

У них очень сильная команда. А все случившееся придаст им дополнительной мотивации. Может быть, разница между лидерами не так и велика, однако в последней четверти прошедшего сезона мы смогли ощутимо приблизиться к Ferrari».

Аэродинамическая труба Red Bull Racing

Аэродинамическая труба Red Bull Racing

Фото: Red Bull Content Pool

На вопрос о том, является ли сильная концовка сезона-2022, когда Mercedes добилась дубля в Бразилии, базисом для успехов в новом чемпионате, Тото отметил: «Я никогда не испытываю полной уверенности. 

Я по натуре человек, для которого стакан всегда наполовину пуст – мне всегда кажется, что мы недостаточно хорошо стравились с работой. И у меня вовсе нет уверенности, что нам удастся вернуться в борьбу за чемпионство, потому что конкуренция очень высока. 

Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить себе максимально высокие цели и достичь их».

Mercedes опустилась ниже второй позиции в Кубке конструкторов впервые с 2012 года, когда в ее составе еще не было Льюиса Хэмилтона. 

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