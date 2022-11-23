Вольф: Штраф Red Bull за перерасход не гарантирует, что мы догоним их
По словам главы Mercedes, принципиальных соперникам по Ф1 будет сложнее из-за ограничения работы в аэродинамической трубе
Превысив в 2021 году планку максимальных трат, Red Bull Racing получила в качестве наказания штраф в $7 млн и ограничение времени работы в аэротрубе на 10%.
В Спортивном регламенте Ф1 уже несколько лет существует норма, по которой количество продувок в течение сезона не является равным для всех: для выравнивания сил отстающие могут тратить на это больше ресурсов, тогда как лидеры весьма ограничены.
По действующим нормам Red Bull как обладатель Кубка конструкторов вправе провести в трубе лишь 70% от базового времени – или 224 продувки. Для Ferrari,которая завершила сезон второй, это 75% или 240 продувок, для Mercedes – 80% или 256 продувок.
Однако из-за штрафа у команды из Милтон-Кинса будет еще меньше возможностей для доработки машины: теперь ей осталось только 63% базового времени, это 202 продувки.
Для иллюстрации: у Williams, которая стала в 2022 году самой последней, есть 140% времени или 448 продувок.
По мнению главы Mercedes Тото Вольфа, такая практика хороша для выравнивания сил, но применительно к его команде стала серьезным препятствием, когда по ходу 2022 пришлось спешно исправлять неудачное шасси W13.
«Да, нам было сложнее, ведь нужно было, помимо прочего, действовать в условиях финансового лимита, – объяснил австриец. – Ты просто не можешь серьезно инвестировать, чтобы быстрее добиться результата.
Но если учесть заложенный в регламент принцип и их [Red Bull] штраф, разница между нами [в 2023 году] достигнет 25%. А это уже может сказаться. Правила специально прописаны так, чтобы отстающие имели возможность догонять лидеров.
Именно поэтому борьба стала намного упорней. Если ты последний, то вообще имеешь в полтора раза больше времени.
Так что, определенно, у нас будет преимущество. Но вот получится ли у нас им воспользоваться? Кто знает.
У них очень сильная команда. А все случившееся придаст им дополнительной мотивации. Может быть, разница между лидерами не так и велика, однако в последней четверти прошедшего сезона мы смогли ощутимо приблизиться к Ferrari».
Аэродинамическая труба Red Bull Racing
Фото: Red Bull Content Pool
На вопрос о том, является ли сильная концовка сезона-2022, когда Mercedes добилась дубля в Бразилии, базисом для успехов в новом чемпионате, Тото отметил: «Я никогда не испытываю полной уверенности.
Я по натуре человек, для которого стакан всегда наполовину пуст – мне всегда кажется, что мы недостаточно хорошо стравились с работой. И у меня вовсе нет уверенности, что нам удастся вернуться в борьбу за чемпионство, потому что конкуренция очень высока.
Но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить себе максимально высокие цели и достичь их».
Mercedes опустилась ниже второй позиции в Кубке конструкторов впервые с 2012 года, когда в ее составе еще не было Льюиса Хэмилтона.
«Бок болит, но я доволен». Алонсо рассказал о первых тестах с Aston Martin
Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году
Самое важное:
Что мировые СМИ написали про Гран При Абу-Даби
Гонка на «Яс-Марине» получилась не самой зрелищной, однако оказалась богатой на важные сюжеты. Вот что отметили по ее итогам ведущие медиа
Red Bull подтвердила контракт с Риккардо. Он станет третьим пилотом
Команда официально сообщила о возобновлении сотрудничества с австралийцем, который принес ей семь побед в Гран При
Пиастри проехал на McLaren 2022 года – и высказался о сложностях Риккардо
После первых тестов за рулем McLaren австралийский гонщик пришел к любопытным выводам
Ферстаппен продолжит использовать номер 1 в 2023 году
Макс решил, что не станет отказываться от чемпионской «единички», с которой смог отстоять первый титул