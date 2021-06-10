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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новости

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

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, редактор

В команде считают, что Валттери просто уверенности не хватило

Mercedes разобралась в проблемах Боттаса в Баку. Обвинили пилота

Валттери Боттас провально провел Гран При Азербайджана: стал десятым в квалификации и 12-м в гонке. Сам пилот предположил, что дело было в повреждении его шасси. Однако Mercedes провела разбирательство и решила, что дело в самом пилоте.

По крайней мере, такое мнение высказал технологический директор команды Майк Эллиотт в традиционном разборе этапа на YouTube-канале Mercedes.

«На этой трассе одной из трудностей является прогрев передних шин, – сказал Эллиотт. – А еще тут нужна настоящая уверенность, ведь стены очень близко, и при ошибке ты влетишь в одну из них. 

Эти вещи взаимосвязаны. Если ты уверен в себе и можешь поехать быстрее, подъехать ближе к стене, то лучше прогреешь шины. А тогда получишь больше сцепления с трассой и поедешь еще быстрее. Это восходящая спираль.

Например, Льюис смог сделать небольшой шаг вперед на третьей тренировке. Это помогло выжать больше из машины и из отстающих мы внезапно превратились в лидеров. Валттери просто не добился этого, на нашел последние крохи уверенности».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Пилоты Валттери Боттас
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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