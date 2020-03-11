Mercedes разобралась с отказами моторов на тестах
Немецкая команда приняла меры, чтобы отказы не повторились после тестов.
На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes испытала ряд проблем с силовыми установками. Менять моторы пришлось и на машинах заводской команды, и на болидах ее клиентов из Williams. После тестов двигатели были отправлены на базу моторного департамента команды в Бриксуорт, где нашли причины неполадок и приняли контрмеры, чтобы избежать их повторения.
Отказ мотора на первой неделе тестов был вызван поломкой системы охлаждения в блоке MGU-H. Между тестами команда внесла изменения, и на второй неделе эта проблема не повторялась. На второй неделе к двум отказам двигателя привели поломки подшипников. В преддверии Гран При Австралии в команде приняли меры по предотвращению подобных поломок.
Несмотря на отказы моторов, в Mercedes уверены, что в Мельбурне смогут использовать силовые установки в агрессивном режиме безо всяких ограничений.
«Мы рады, что столкнулись с этими проблемами на тестах, а не в рамках гоночного уик-энда. Так мы смогли поработать над ними без наказаний», – сказал глава Mercedes Тото Вольф.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
Mercedes разобралась с отказами моторов на тестах
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