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Mercedes разобралась с отказами моторов на тестах

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Mercedes разобралась с отказами моторов на тестах
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
11 мар. 2020 г., 07:51

Немецкая команда приняла меры, чтобы отказы не повторились после тестов.

На предсезонных тестах в Барселоне Mercedes испытала ряд проблем с силовыми установками. Менять моторы пришлось и на машинах заводской команды, и на болидах ее клиентов из Williams. После тестов двигатели были отправлены на базу моторного департамента команды в Бриксуорт, где нашли причины неполадок и приняли контрмеры, чтобы избежать их повторения.

Отказ мотора на первой неделе тестов был вызван поломкой системы охлаждения в блоке MGU-H. Между тестами команда внесла изменения, и на второй неделе эта проблема не повторялась. На второй неделе к двум отказам двигателя привели поломки подшипников. В преддверии Гран При Австралии в команде приняли меры по предотвращению подобных поломок.

Несмотря на отказы моторов, в Mercedes уверены, что в Мельбурне смогут использовать силовые установки в агрессивном режиме безо всяких ограничений.

«Мы рады, что столкнулись с этими проблемами на тестах, а не в рамках гоночного уик-энда. Так мы смогли поработать над ними без наказаний», – сказал глава Mercedes Тото Вольф.

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Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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