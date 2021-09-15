Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
Формула 1 Новости

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Автор:
, редактор Ф1
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Вольф пока не видит необходимости в новом двигателе для Льюиса

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Ближе к концу сезона Формулы 1 многие пилоты начинают получать штрафы за перерасход моторов. На весь год каждому гонщику отведено три силовых установки, а любая следующая приводит к штрафу на стартовой решетке. Так, в Италии его уже отбыл Валттери Боттас из Mercedes.

Red Bull уже заявила, что на одном из ближайших этапов такое же ждет Макса Ферстаппена. А вот его главный конкурент по борьбе за титул Льюис Хэмилтон пока надеется этого избежать.

«[Лишняя замена мотора] совсем не обязательна, нынешний пока в полном порядке, – сказал Вольф. – Мы можем принять решение о замене в любой момент, но пока не считаем его необходимым. Значит ли это, что мы точно не используем четвертый мотор? Нет, не значит. Посмотрим, как сложатся следующие гонки».

Сообщалось, что Ферстаппен может получить новый мотор уже на Гран При России, так как все равно будет там оштрафован на стартовой решетке за столкновение с Хэмилтоном в Монце.

Читайте также:

 

Поделились
Комментарии
Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Предыдущая новость

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

22 ч
2
Формула 1

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

2 ч
3
Формула 1

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце

18 ч
4
Формула 1

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

1 ч
5
24 часа Ле-Мана

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

31 мин
Самое важное:
Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор
Формула 1

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

10мин
Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
24 часа Ле-Мана

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

31мин
Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона
Формула 1

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона

42мин
Кубица: Спринты отнимают у Формулы 1 то, что я в ней люблю
Формула 1

Кубица: Спринты отнимают у Формулы 1 то, что я в ней люблю

1 ч
Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1
Формула 1

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Люк Смит Больше от
Люк Смит
Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора Гран При Италии
Формула 1

Гасли начнет Гран При Италии с пит-лейна после замены мотора

«Очень скучные и ничего не приносят». Перес раскритиковал спринты Гран При Италии
Формула 1

«Очень скучные и ничего не приносят». Перес раскритиковал спринты

Хэмилтон предсказал легкую победу Ферстаппена в Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

Хэмилтон предсказал легкую победу Ферстаппена в Гран При Италии

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Марко ответил Вольфу: Полная чушь Гран При Италии
Формула 1

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1
Формула 1

«Льюис задремал». Вильнев поделился прогнозом на исход сезона Ф1

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом Гран При Италии
Формула 1

Хэмилтон назвал наказание Ферстаппена в Монце важным прецедентом

Mercedes Больше от
Mercedes
Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона
Формула 1

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен: Момент не был критическим, мы могли бороться дальше

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом Гран При Италии
Формула 1

«Я очень огорчен». Хорнер вступил в словесную дуэль с Вольфом

Самое читаемое Сегодня

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце
Формула 1 Формула 1

Версия: почему затянулся пит-стоп Ферстаппена в Монце

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

Слухи: Леклер поругался с Бинотто на Гран При Италии

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как крылья принесли McLaren победу в Монце

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Алонсо призвал снизить неравенство в Формуле 1

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор
Формула 1 Формула 1

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Марко ответил Вольфу: Полная чушь
Формула 1 Формула 1

Марко ответил Вольфу: Полная чушь

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона

Самое важное:

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор
Формула 1 Формула 1

Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?
24 часа Ле-Мана 24 часа Ле-Мана

Porsche сменила гоночного босса. Казалось бы, при чем тут Ф1?

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Боттас: Я не чувствовал себя в тени Хэмилтона

Кубица: Спринты отнимают у Формулы 1 то, что я в ней люблю
Формула 1 Формула 1

Кубица: Спринты отнимают у Формулы 1 то, что я в ней люблю

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.