Mercedes рассчитывает избежать штрафа Хэмилтона за лишний мотор

Ближе к концу сезона Формулы 1 многие пилоты начинают получать штрафы за перерасход моторов. На весь год каждому гонщику отведено три силовых установки, а любая следующая приводит к штрафу на стартовой решетке. Так, в Италии его уже отбыл Валттери Боттас из Mercedes.

Red Bull уже заявила, что на одном из ближайших этапов такое же ждет Макса Ферстаппена. А вот его главный конкурент по борьбе за титул Льюис Хэмилтон пока надеется этого избежать.

«[Лишняя замена мотора] совсем не обязательна, нынешний пока в полном порядке, – сказал Вольф. – Мы можем принять решение о замене в любой момент, но пока не считаем его необходимым. Значит ли это, что мы точно не используем четвертый мотор? Нет, не значит. Посмотрим, как сложатся следующие гонки».

Сообщалось, что Ферстаппен может получить новый мотор уже на Гран При России, так как все равно будет там оштрафован на стартовой решетке за столкновение с Хэмилтоном в Монце.