Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации

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Участники Формулы 1 постепенно озвучивают свои планы, распределяя дни для показа своих машин 2023 года (или как минимум их ливрей). Седьмой в этом списке стала команда Mercedes – там выбрали для своей церемонии среду 15 февраля.

В минувшем сезоне шасси W13 получилось в Брэкли неудачным – из-за ошибки конструкторов на ранней стадии проектирования и ставки на минимальный дорожный просвет машина на реальных трассах сильно страдала от вертикальной раскачки.

Лишь в конце сезона Mercedes удалось найти скорость, и Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном добились двойной победы в Сан-Паулу. По сумме очков коллектив остался третьим, хотя до этого выиграл восемь титулов подряд.

В команде уже заверили, что сделали верные выводы из допущенных ошибок, а гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал именно Mercedes главной угрозой в чемпионате-2023.

Хэмилтон и Расселл в новом сезоне продолжат выступать за команду, руководимую Тото Вольфом.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году Дата Команда 6 февраля Williams (только ливрея) 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin 13 февраля McLaren 14 февраля Ferrari 15 февраля Mercedes 16 февраля Alpine