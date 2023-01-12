Mercedes раскрыла имя новой машины и выбрала дату презентации
Команда сообщила в социальных сетях, что сохранит традицию порядковых индексов и покажет новинку свою новинку W14 15 февраля
Участники Формулы 1 постепенно озвучивают свои планы, распределяя дни для показа своих машин 2023 года (или как минимум их ливрей). Седьмой в этом списке стала команда Mercedes – там выбрали для своей церемонии среду 15 февраля.
В минувшем сезоне шасси W13 получилось в Брэкли неудачным – из-за ошибки конструкторов на ранней стадии проектирования и ставки на минимальный дорожный просвет машина на реальных трассах сильно страдала от вертикальной раскачки.
Лишь в конце сезона Mercedes удалось найти скорость, и Джордж Расселл с Льюисом Хэмилтоном добились двойной победы в Сан-Паулу. По сумме очков коллектив остался третьим, хотя до этого выиграл восемь титулов подряд.
В команде уже заверили, что сделали верные выводы из допущенных ошибок, а гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко назвал именно Mercedes главной угрозой в чемпионате-2023.
Хэмилтон и Расселл в новом сезоне продолжат выступать за команду, руководимую Тото Вольфом.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|6 февраля
|Williams (только ливрея)
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|13 февраля
|McLaren
|14 февраля
|Ferrari
|15 февраля
|Mercedes
|16 февраля
|Alpine
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