Mercedes раскрыл подробности о руле Хэмилтона

Во время тестов в Барселоне внимание наблюдателей привлекло видео, где Льюис Хэмилтон двигает руль своей машины: на себя в начале прямой и от себя перед торможением.

Это нововведение вызвало многочисленные споры о том, что делает эта система и насколько она легальна. Отвечать на вопросы журналистов в обеденный перерыв пришлось самому Хэмилтону и техническому директору Mercedes Джемсу Эллисону.

«Да, у нас в автомобиле появилась новая система, – признал Эллисон. – Если вам интересно, она называется DAS. Она улучшает параметры рулевого управления. Надеемся, что в этом году она поможет нашим пилотам. Но как именно она работает, как мы будем ее использовать – этого мы вам не скажем.

Скажу также, что наша система не является сюрпризом для FIA. Мы с ними уже ее обсуждали. Правила очень четко прописывают все, что касается рулевого управления. И мы уверены, что полностью им следуем».

Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях: «С точки зрения безопасности она не создала сегодня никаких проблем. И у FIA нет к ней вопросов. Меня вдохновляет работа наших конструкторов, которые делают что-то инновационное. Надеюсь, что их идея сработает».

Дополнительная информация: Адам Купер