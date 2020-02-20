Mercedes раскрыл подробности о руле Хэмилтона
Технический директор чемпионской команды признался, что FIA знает о системе и не имеет сомнений в легальности новой разработки Mercedes
Во время тестов в Барселоне внимание наблюдателей привлекло видео, где Льюис Хэмилтон двигает руль своей машины: на себя в начале прямой и от себя перед торможением.
Это нововведение вызвало многочисленные споры о том, что делает эта система и насколько она легальна. Отвечать на вопросы журналистов в обеденный перерыв пришлось самому Хэмилтону и техническому директору Mercedes Джемсу Эллисону.
«Да, у нас в автомобиле появилась новая система, – признал Эллисон. – Если вам интересно, она называется DAS. Она улучшает параметры рулевого управления. Надеемся, что в этом году она поможет нашим пилотам. Но как именно она работает, как мы будем ее использовать – этого мы вам не скажем.
Скажу также, что наша система не является сюрпризом для FIA. Мы с ними уже ее обсуждали. Правила очень четко прописывают все, что касается рулевого управления. И мы уверены, что полностью им следуем».
Хэмилтон рассказал о своих впечатлениях: «С точки зрения безопасности она не создала сегодня никаких проблем. И у FIA нет к ней вопросов. Меня вдохновляет работа наших конструкторов, которые делают что-то инновационное. Надеюсь, что их идея сработает».
Дополнительная информация: Адам Купер
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|Февральские тесты в Барселоне I
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|Команды
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|Автор
|Сергей Иванов
Mercedes раскрыл подробности о руле Хэмилтона
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