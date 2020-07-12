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Формула 1 / Гран При Штирии / Новость

Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке

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Mercedes пугала всех, что ее КПП развалятся. А сейчас вдруг все в порядке
Автор:
, Главный редактор
12 июл. 2020 г., 18:32

Проблема, о которой всю неделю ходило много разговоров, больше не беспокоит чемпионскую команду

Коробки передач на болидах Mercedes по ходу всей второй гонки сезона были в полном порядке. Такое заявление после финиша Гран При Штирии сделал руководитель немецкого коллектива Тото Вольф. Не то чтобы оно было неожиданным – но резко контрастировало с информацией, которая всплывала на протяжении предыдущей недели.

Напомним, что на первой гонке сезона инженеры в какой-то момент попросили обоих пилотов не наезжать на поребрики. Причиной стали некие пугающие сигналы от одного из датчиков, установленных в коробке передач. Сам Тото Вольф после финиша говорил, что перспектива схода одной или обеих машин с трассы выглядела вполне реальной. А позже появлялась вроде бы достоверная информация, что выявленные проблемы будет не так просто устранить.

Как бы то ни было, после уверенной победы Льюиса Хэмилтона в Гран При Штирии босс Mercedes уже не демонстрировал особой озабоченности.

«У нас не было никаких проблем, – заявил Вольф журналистам после финиша. – Я регулярно уточнял у нашего инженера Саймона Коула, все ли в порядке с системами, которые беспокоили нас на прошлой неделе. И все было отлично. Коробка не демонстрировала тревожных симптомов. Критичных нагрузок на подвеску мы не зафиксировали. Так что, я более чем доволен, как команда справилась со всем этим.

Конечно, в такой ситуации никогда нельзя быть на сто процентов уверенным, что проблема больше не всплывет. Ибо мы не можем с полной уверенностью сказать, что было причиной. Мы винили поребрики – но в то же время стали очевидно, что конструкция задней части нашего болида кое в чем уязвима. Впрочем, у меня нет сомнений, что мы во всем разберемся».

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За прошедшую ночь исчезли и неприятные симптомы, накануне помешавшие в квалификации Валттери Боттасу – финский пилот не смог подняться выше четвертого места из-за остекления поверхности одного из передних тормозных дисков. В условиях закрытого парка команда не могла заменить соответствующую деталь – но этого и не потребовалось.

«Вчера Валттери действительно пришлось нелегко, – пояснил Вольф. – Но остекление чаще всего происходит при езде по мокрой трассе – а когда погода становится сухой, диск быстро можно снова привести в оптимальное состояние. И тормоза начинают работать как надо».

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Автор Кирилл Качнов

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