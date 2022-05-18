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Формула 1 Новость

Mercedes провела съемочный день в Ле-Кастелле

В преддверии Гран При Испании чемпионская команда обкатала свою доработанную машину на французской трассе

Роберто Кинкеро
Автор:
Mercedes провела съемочный день в Ле-Кастелле
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Шестой этап сезона Ф1 обещает стать невероятно важным для Mercedes – в Брэкли подготовили обновления машины W13, которые должны дать окончательный ответ: продолжать ли дальше использовать «беспонтонное» шасси, которое очень страдает от вертикальной раскачки на прямых, или же вернуться к ранней версии. 

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Понимая значимость предстоящего Гран При, Mercedes организовала за два дня до его старта тесты машины в формате съемочного дня. К слову, совсем недавно Ferrari использовала ту же тактику в Монце.

Для Mercedes это второй и последний из разрешенных правилами съемочных дней – первый чемпионы мира использовали еще в феврале до старта зимних тестов на трассе в Барселоне. 

По правилам Джордж Расселл ездил в среду на особо жестких демонстрационных шинах Pirelli, а суммарная пройденная дистанция не превысила 100 км. 

Заезды проходили с соблюдением режима максимальной секретности, пока нет ни одного изображения конфигурации W13 из Франции. Впрочем, самое большее через два дня все тайное должно естественным образом стать явным.

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