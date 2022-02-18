Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года

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В сезоне 2021 года из-за обостренной борьбы с Red Bull команда Mercedes была вынуждена регулярно использовать свои силовые установки в режиме максимальной мощности. Это привело к многочисленным внеплановым заменам двигателей по ходу сезона, за что гонщики наказывались лишением позиций на стартовой решетке.

Однако в 2022 году этого, возможно, удастся избежать, так как Mercedes существенно обновила свои двигатели, рассказал на презентации нового болида глава отдела силовых установок Хайвел Томас.

«Работа над силовой установкой была очень масштабной, – заявил Томас. – Мы внедрили самое большое количество новых деталей за все сезоны начиная с 2014 года. Мы заранее начали эту работу, у нас было время поэкспериментировать и сделать ее хорошо.

Мы поработали над всем, стараясь найти все возможности для поднятия мощности, улучшения топливной экономичности и повышения надежности.

Теперь у нас есть только одна возможность обновить силовую установку по ходу сезона, и лучше сделать это как можно раньше. Кроме того, до 1 сентября нам разрешено обновить систему рекуперации энергии. Затем силовые установки будут заморожены до 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила».