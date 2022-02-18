Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто Следующая / Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности
Формула 1 / Презентация Mercedes Новости

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года

Силовая установка стала мощнее, экономичнее и надежнее

Mercedes провела крупнейшее обновление двигателей с 2014 года
Автор:
, Редактор
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В сезоне 2021 года из-за обостренной борьбы с Red Bull команда Mercedes была вынуждена регулярно использовать свои силовые установки в режиме максимальной мощности. Это привело к многочисленным внеплановым заменам двигателей по ходу сезона, за что гонщики наказывались лишением позиций на стартовой решетке.

Однако в 2022 году этого, возможно, удастся избежать, так как Mercedes существенно обновила свои двигатели, рассказал на презентации нового болида глава отдела силовых установок Хайвел Томас.

«Работа над силовой установкой была очень масштабной, – заявил Томас. – Мы внедрили самое большое количество новых деталей за все сезоны начиная с 2014 года. Мы заранее начали эту работу, у нас было время поэкспериментировать и сделать ее хорошо.

Мы поработали над всем, стараясь найти все возможности для поднятия мощности, улучшения топливной экономичности и повышения надежности.

Теперь у нас есть только одна возможность обновить силовую установку по ходу сезона, и лучше сделать это как можно раньше. Кроме того, до 1 сентября нам разрешено обновить систему рекуперации энергии. Затем силовые установки будут заморожены до 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто
Предыдущая новость

Mercedes: самое интересное в машинах 2022 года от глаз скрыто
Следующая новость

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Маркес: Я был готов завершить карьеру
MotoGP

Маркес: Я был готов завершить карьеру

Хэмилтон: FIA пока не вернула моего доверия Презентация Mercedes
Формула 1

Хэмилтон: FIA пока не вернула моего доверия

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км Ралли Швеция
WRC

Северные олени сократили дистанцию Ралли Швеция на 40 км

Самое важное:

Фото: Mercedes W13 на трассе
Формула 1 Формула 1

Фото: Mercedes W13 на трассе

Хэмилтон: FIA пока не вернула моего доверия
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: FIA пока не вернула моего доверия

Формула 1 продлила контракт с автодромом в Остине
Формула 1 Формула 1

Формула 1 продлила контракт с автодромом в Остине

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности
Формула 1 Формула 1

Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.