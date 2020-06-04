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Mercedes проведет частные тесты в Сильверстоуне

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Mercedes проведет частные тесты в Сильверстоуне
Автор:
, редактор
4 июн. 2020 г., 13:35

Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас вернутся на трассу, но пока на старых машинах

Команда Mercedes начала подготовку к возобновлению сезона Формулы 1. Первый Гран При должен пройти в Австрии 5 июля, а уже на следующей неделе гонщики чемпионской команды выедут на трассу впервые после зимних тестов.

Mercedes проведет частные двухдневные тесты на трассе в Сильверстоуне, которая летом примет сразу два Гран При. Хэмилтон и Боттас получат по одному дню за рулем, однако управлять они будут машинами 2018 года, сообщает команда в твиттере. 

На данный момент Формула 1 утвердила календарь сезона-2020 из восьми гонок, которые пройдут в течение двух месяцев на европейских трассах. Ожидается, что всего сезон будет состоять из 15-18 этапов, вместо заявленных изначально 22-х.

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Джонатан Нобл

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