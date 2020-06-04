Mercedes проведет частные тесты в Сильверстоуне

Команда Mercedes начала подготовку к возобновлению сезона Формулы 1. Первый Гран При должен пройти в Австрии 5 июля, а уже на следующей неделе гонщики чемпионской команды выедут на трассу впервые после зимних тестов.

Mercedes проведет частные двухдневные тесты на трассе в Сильверстоуне, которая летом примет сразу два Гран При. Хэмилтон и Боттас получат по одному дню за рулем, однако управлять они будут машинами 2018 года, сообщает команда в твиттере.

На данный момент Формула 1 утвердила календарь сезона-2020 из восьми гонок, которые пройдут в течение двух месяцев на европейских трассах. Ожидается, что всего сезон будет состоять из 15-18 этапов, вместо заявленных изначально 22-х.