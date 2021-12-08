Прошлый сезон Формулы 1 завершился триумфом Макса Ферстаппена в Абу-Даби. Пилот Red Bull тогда завоевал «Большой шлем»: стартовал с поула, лидировал не протяжении всей дистанции и стал сильнейшим, опередив дуэт гонщиков Mercedes почти на 20 секунд.

Сейчас повторение такого выступления гарантирует Максу титул чемпиона мира: у них с Льюисом Хэмилтоном в преддверии финала поровну очков, и все решится в ближайшее воскресенье.

Три последних гонки остались за пилотом Mercedes, однако в Red Bull рассчитывают, что на «Яс-Марине» смогут оказать достойное сопротивление главным соперникам.

Однако главный гоночный инженер чемпионов мира Эндрю Шовлин отметил, что события 2020-го мало говорят о нынешней форме двух команд и их лидеров.

«Год назад Льюис выступал спустя всего несколько дней после того, как оправился от COVID, у него не было возможности показать свою лучшую форму, – объяснил специалист на традиционном брифинге по итогам Гран При Саудовской Аравии. – Также наш анализ после той гонки показал, что мы использовали неверные настройки. Тогда у нас были "экспериментальные" шины, и мы прежде всего были заняты работой с ними.

К тому моменты титулы были уже выиграны, потому для нас было важно разобраться с резиной, а не сильно провести уик-энд. Потому мы вышли на старт гонки неподготовленными, баланс машины был далек от идеала, что и определило итоговый результат».

Он добавил: «У нас было много хороших гонок в Абу-Даби. Разумеется, в этот раз неизвестных там станет больше, так как сразу несколько участков трассы были переделаны. Наши расчеты показывают, что это значительно скажется на работе машин.

В этом году уже были случаи, когда на этапах, где мы рассчитывали на сильные выступления – скажем, в Остине или здесь [в Джидде], – в Red Bull показывали отличную скорость на одном круге. Так что, конечно, нам есть, о чем волноваться.

Также надо учитывать, что предстоит использовать самые мягкие шины, и это станет дополнительной сложностью. Они довольно сложные. Так что мы по сути гоняемся на новой трассе. Впрочем, задача понятна – приехать туда и победить».

С 2014 по 2019 год пилоты Mercedes выиграли все гонки на «Яс-Марине», четырежды на вершину подиума здесь поднимался Льюис Хэмилтон.