Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку Следующая / «Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Mercedes: Прошлогодняя форма Red Bull в Абу-Даби ничего не значит

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По мнению главного гоночного инженера Эндрю Шовлина, победа Макса Ферстаппена на «Яс-Марине» в 2020-м едва ли что-то говорит о нынешней расстановке сил

Mercedes: Прошлогодняя форма Red Bull в Абу-Даби ничего не значит

Прошлый сезон Формулы 1 завершился триумфом Макса Ферстаппена в Абу-Даби. Пилот Red Bull тогда завоевал «Большой шлем»: стартовал с поула, лидировал не протяжении всей дистанции и стал сильнейшим, опередив дуэт гонщиков Mercedes почти на 20 секунд. 

Сейчас повторение такого выступления гарантирует Максу титул чемпиона мира: у них с Льюисом Хэмилтоном в преддверии финала поровну очков, и все решится в ближайшее воскресенье.

Три последних гонки остались за пилотом Mercedes, однако в Red Bull рассчитывают, что на «Яс-Марине» смогут оказать достойное сопротивление главным соперникам. 

Однако главный гоночный инженер чемпионов мира Эндрю Шовлин отметил, что события 2020-го мало говорят о нынешней форме двух команд и их лидеров.

«Год назад Льюис выступал спустя всего несколько дней после того, как оправился от COVID, у него не было возможности показать свою лучшую форму, – объяснил специалист на традиционном брифинге по итогам Гран При Саудовской Аравии. – Также наш анализ после той гонки показал, что мы использовали неверные настройки. Тогда у нас были "экспериментальные" шины, и мы прежде всего были заняты работой с ними. 

К тому моменты титулы были уже выиграны, потому для нас было важно разобраться с резиной, а не сильно провести уик-энд. Потому мы вышли на старт гонки неподготовленными, баланс машины был далек от идеала, что и определило итоговый результат». 

Он добавил: «У нас было много хороших гонок в Абу-Даби. Разумеется, в этот раз неизвестных там станет больше, так как сразу несколько участков трассы были переделаны. Наши расчеты показывают, что это значительно скажется на работе машин.

В этом году уже были случаи, когда на этапах, где мы рассчитывали на сильные выступления – скажем, в Остине или здесь [в Джидде], – в Red Bull показывали отличную скорость на одном круге. Так что, конечно, нам есть, о чем волноваться.

Также надо учитывать, что предстоит использовать самые мягкие шины, и это станет дополнительной сложностью. Они довольно сложные. Так что мы по сути гоняемся на новой трассе. Впрочем, задача понятна – приехать туда и победить».

С 2014 по 2019 год пилоты Mercedes выиграли все гонки на «Яс-Марине», четырежды на вершину подиума здесь поднимался Льюис Хэмилтон.

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку
Предыдущая новость

Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку
Следующая новость

«Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса

«Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса
Загрузить комментарии
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Окон: Повреждения днища стоили мне места на подиуме Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Окон: Повреждения днища стоили мне места на подиуме

Red Bull о замене коробки у Макса: Мы помним историю Леклера в Монако Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Red Bull о замене коробки у Макса: Мы помним историю Леклера в Монако

Босс McLaren одернул соперников по Ф1 после словесной войны Гран При Катара
Формула 1

Босс McLaren одернул соперников по Ф1 после словесной войны

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Марко извинился за слова, сказанные после гонки Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Марко извинился за слова, сказанные после гонки

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер
DTM

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер

Перес не стал винить Леклера в аварии Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес не стал винить Леклера в аварии

Самое важное:

Скандал в Британии вынудил Mercedes отказаться от спонсора
Формула 1 Формула 1

Скандал в Британии вынудил Mercedes отказаться от спонсора

«Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса
Формула 1 Формула 1

«Оба хороши». Экс-пилот Ф1 разобрал поединок Макса и Льюиса

Mercedes: Прошлогодняя форма Red Bull в Абу-Даби ничего не значит
Формула 1 Формула 1

Mercedes: Прошлогодняя форма Red Bull в Абу-Даби ничего не значит

Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку
Формула 1 Формула 1

Эйткен заменит Расселла в Абу-Даби. На одну тренировку

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.