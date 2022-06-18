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После выхода накануне Гран При Канады технической директивы, призванной уберечь пилотов от чрезмерной болтанки машин, конструкторы команд получили возможность внести изменения в конструкцию своих машин.

Первым этот шанс использовала Mercedes, доработавшая днище своих машин и установивших в дополнение к одной металлической стяжке еще одну с каждой стороны для придания дополнительной жесткости.

Эти действия попали в поле зрения соперников, которые обратились в FIA с вопросом, допустимо ли такое решение.

Федерация вправе менять технический регламент прямо по ходу чемпионата, когда речь идет о безопасности, однако здесь тоже есть свой порядок. В Монреале он выполнен не был.

Это значит, что формально директива нарушает правила Ф1, потому команды не вправе использовать вторую стяжку.

Соперники Mercedes дали понять, что готовы использовать эту коллизию и подать протест на действующих чемпионов, если те оставят машины в таком виде на квалификацию и гонку.

Сравнение вариантов днища Mercedes W13, Гран При Канады Иллюстрация: Джорджо Пиола

Изначально в Mercedes не собирались ничего менять, но затем в свете потенциального протеста все же приняли решение отказаться от вторых стяжек до конца Гран При Канады.

Отчасти на таком решении сказалось то обстоятельство, что в пятницу на тренировках гонщики не отметили ощутимых отличий в поведении W13 при сравнении двух версий днища.

FIA совершит все необходимые формальности, чтобы к следующему этапу в Сильверстоуне гарантировать легальность изменений – за время до британского этапа состоится заседание Всемирного совета по спорту, где изменения правилах будут одобрены и утверждены.