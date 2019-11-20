Mercedes примет решение по мотору Боттаса в начале следующей недели
После поломки в Бразилии Валттери Боттасу может понадобиться новый двигатель на финальном Гран При сезона, что приведет к штрафу на стартовой решетке.
Силовую установку, которая отказала на машине Валттери Боттаса в Сан-Паулу, отправили на завод в Бриксуорте для изучения специалистами. Вернут ли финну этот мотор или поставят новый, будет решено в начале следующей недели.
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Боттас был вынужден остановиться на 53-м круге бразильской гонки, когда шел на пятой позиции.
«Кажется, было немного дыма, – сказал Валттери. – Сам я его не видел, но мне сообщили об этом. Но [до этого] я не чувствовал никакой потери мощности, мотор просто выключился после третьего поворота».
На вопрос, не исчерпали ли свой ресурс другие двигатели, которые финн использовал ранее по ходу сезона, и можно ли будет воспользоваться одним из них, он ответил: «Ждем подтверждения. Сомневаюсь, что километры в них еще остались, но посмотрим».
После гонки технический директор Mercedes Джеймс Эллисон рассказал, что еще неизвестно, получится ли спасти отказавший двигатель.
«Мы не так много знаем об этом, – сказал он Motorsport.com. – Нам известно, что у нас был повышенный расход масла, который резко возрастал по ходу гонки. Двигатель выключился сам».
Оба предыдущих мотора Боттаса прошли по семь Гран При, а единственный сход Валттери с дистанции в этом году (до Бразилии) имел место по причине аварии в Германии.
В отношении старых двигателей представитель Mercedes сказал: «Это не обязательно означает, что они не могут выдержать еще один Гран При. Но такой вариант – не самый предпочтительный».
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|Автор
|Адам Купер
Mercedes примет решение по мотору Боттаса в начале следующей недели
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