Mercedes пригласила Расселла на тесты

После самого успешного выступленич в карьере – седьмого места на Гран При Венгрии – Джордж Расселл получил возможность вновь сесть за руль на «Хунгароринге». Команда Mercedes пригласила гонщика провести во вторник тесты шин Pirelli 2022 года.

Такой шаг многие уже назвали финальной проверкой для гонщика перед окончательным решением команды о том, кто в следующем сезоне станет напарником Льюиса Хэмилтона – он или Валттери Боттас.

Ранее Расселл уже участвовал в тестах Mercedes, в последний раз в 2019 году в Абу-Даби.

Также во вторник и среду на «Хунгароринге» будут работать Ferrari и McLaren. Последняя уже объявила свой состав: первый день за рулем проведет Ландо Норрис, второй – Даниэль Риккардо.