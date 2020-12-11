Mercedes пригласила на тесты в Абу-Даби гонщиков Формулы Е

После объявления FIA о том, что участниками предстоящих тестов могут стать не только юниоры, но и любые гонщики, не выступавшие в сезоне-2020, Mercedes предпочла отдать свои машины двум пилотам фирменной команды в Формуле Е.

Для Вандорна это станет первой возможностью провести официальную сессию в Ф1 с момента его расставания с McLaren в конце 2018 года. Де Врис и вовсе ни разу не участвовал в тестах на технике Больших Призов.

На изменение формата декабрьской сессии FIA пошла под давлением Renault, которой было важно дать возможность сесть за руль своему новобранцу Фернандо Алонсо.

Это решение раскритиковали Себастьян Феттель и Карлос Сайнс – оба гонщика этой зимой меняют команду, но не смогут провести тесты уже в составе нового колеектива, так как выступали в чемпионате 2020 года и потому не отвечают установленному критерию.

Заезды на «Яс-Марине» состоятся 15 декабря.