Mercedes пригласила де Вриса вновь стать запасным пилотом

Ник де Врис не смог произвести впечатления на боссов Red Bull и потерял место в «младшей» команде концерна после Гран При Великобритании – в этот уик-энд на «Хунгароринге» вместо него уже выступает Даниэль Риккардо.

Сам Ник сдержанно поблагодарил AlphaTauri за возможность выступать в Ф1 и объяснил, что планирует какое-то время провести вне публики. Голландец ничего не сказал о планах, но слухи связывают его с возвращением в Формулу Е.

Между тем, главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин казал, что был бы рад видеть возвращение де Вриса в Брэкли, где тот до 2022 года был резервным гонщиком.

«Думаю, теперь Ник уже не согласится только работать на симуляторе, – объяснил Шовлин. – Ему хочется участвовать в гонках. Мы обменивались с ним сообщениями, он пообещал скоро дать знать о своих планах.

Он определенно принес бы нам большую пользу, мы были бы рады вновь видеть его в прежней роли. Но подозреваю, сам оп постарается найти место в гоночном кокпите – даже если и не в Ф1, то в другой серьезной и конкурентной серии.

В его таланте сомнений нет: он стал чемпионом в Формуле 2 и Формуле Е, а выиграть в этих сериях очень сложно. Сейчас он наверняка ищет место, которое вновь позволит побеждать».

Де Врис работал в Mercedes с 2020 по 2022 годы, также он проводит пятничные тренировки Гран При в составе Williams, Aston Martin и McLaren.

Сейчас резервистом команды из Брэкли является Мик Шумахер. Между тем, вскоре после увольнения из AlphaTauri де Вриса заметили в Монако в компании главы Mercedes F1 Тото Вольфа.