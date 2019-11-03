Mercedes: Преимущество Ferrari на прямых снизилось
И пилоты, и менеджеры немецкой команды считают, что в Остине силовые установки Mercedes, Ferrari и Honda стали ближе друг к другу по ключевым показателям, влияющим на время прохождения круга.
В субботу Валттери Боттас завоевал поул и тем самым прервал достаточно длинную «сухую» серию Mercedes (пилоты немецкой команды не выигрывали квалификации с июля этого года). По мнению сразу нескольких представителей Mercedes, одна из причин успеха финского пилота – потеря того преимущества, которое болиды Ferrari имели на прямых по ходу осенних гонок.
«Очень интересно было наблюдать за тем, что происходило на этой неделе, – поделился своим видением ситуации Льюис Хэмилтон. – Сегодня было очевидно, что Ferrari уже не так сильно превосходят нас по мощности. Не менее интересно будет посмотреть, как все будет меняться в дальнейшем и как все это скажется на ходе гонки. Хотя в целом Ferrari по-прежнему быстрее нас на прямых, но это уже не так заметно».
Изменение в раскладе сил между тремя топ-командами отметил и руководитель немецкого коллектива Тото Вольф. По его словам, показатели Ferrari, Mercedes и Red Bull по разгонной динамике и скорости на прямых гораздо ближе друг к другу, чем это было по ходу предыдущих этапов. Впрочем, менеджер не стал пытаться найти конкретную причину этих изменений.
Примечательно, что зафиксированное соперниками уменьшение преимущество Ferrari совпало по времени с технической директивой FIA, где по просьбе команды Red Bull были прояснены некоторые детали, связанные с работой датчиков расхода топлива. В частности, представители федерации определили как незаконные те манипуляции с измерением расхода, в которых некоторые подозревают (впрочем, без каких-либо доказательств) итальянскую команду.
Искушения заняться спекуляциями на эту тему Вольф также избежал: «FIA сделала ответственный ход, прояснив ситуацию с помощью четких формулировок. Но это стандартная процедура, которая не раз имела место в прошлом, это обычная работа спортивных властей».
Читайте также:
Предыдущая новость
Феттель назвал полной чушью ситуацию со шлемами в Ф1
Следующая новость
Хэмилтон назвал упреки от Макса придумыванием правил
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Автор
|Адам Купер
Mercedes: Преимущество Ferrari на прямых снизилось
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта