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Формула 1 / Гран При США / Новость

Mercedes: Преимущество Ferrari на прямых снизилось

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Mercedes: Преимущество Ferrari на прямых снизилось
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3 нояб. 2019 г., 06:21

И пилоты, и менеджеры немецкой команды считают, что в Остине силовые установки Mercedes, Ferrari и Honda стали ближе друг к другу по ключевым показателям, влияющим на время прохождения круга.

В субботу Валттери Боттас завоевал поул и тем самым прервал достаточно длинную «сухую» серию Mercedes (пилоты немецкой команды не выигрывали квалификации с июля этого года). По мнению сразу нескольких представителей Mercedes, одна из причин успеха финского пилота – потеря того преимущества, которое болиды Ferrari имели на прямых по ходу осенних гонок.

«Очень интересно было наблюдать за тем, что происходило на этой неделе, – поделился своим видением ситуации Льюис Хэмилтон. – Сегодня было очевидно, что Ferrari уже не так сильно превосходят нас по мощности. Не менее интересно будет посмотреть, как все будет меняться в дальнейшем и как все это скажется на ходе гонки. Хотя в целом Ferrari по-прежнему быстрее нас на прямых, но это уже не так заметно».

Изменение в раскладе сил между тремя топ-командами отметил и руководитель немецкого коллектива Тото Вольф. По его словам, показатели Ferrari, Mercedes и Red Bull по разгонной динамике и скорости на прямых гораздо ближе друг к другу, чем это было по ходу предыдущих этапов. Впрочем, менеджер не стал пытаться найти конкретную причину этих изменений.

Примечательно, что зафиксированное соперниками уменьшение преимущество Ferrari совпало по времени с технической директивой FIA, где по просьбе команды Red Bull были прояснены некоторые дета­ли, связанные с работой датчиков расхода топлива. В частности, представители федерации определили как незаконные те манипуляции с измерением расхода, в которых некоторые подозревают (впрочем, без каких-либо доказательств) итальянскую команду.

Искушения заняться спекуляциями на эту тему Вольф также избежал: «FIA сделала ответственный ход, прояснив ситуацию с помощью четких формулировок. Но это стандартная процедура, которая не раз имела место в прошлом, это обычная работа спортивных властей».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Сессия Квалификация
Автор Адам Купер

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