По ходу первых гонок нынешнего сезона Ф1 возникли подозрения, что в некоторых командах нашли возможность обходить требования регламента, позволяя заднему антикрылу своих машин отгибаться на прямых, снижая тем самым лобовое сопротивление. Главными подозреваемыми считали Red Bull, Ferrari и Alfa Romeo.

FIA отреагировала, введя новые тесты на гибкость – однако их начнут применять только с Гран При Франции.

Читайте также: FIA введет новые проверки крыльев на гибкость после слов Хэмилтона

Это означает, что на предстоящем этапе в Баку сохранятся прежние нормы. Такая ситуация вызвала недовольство у чемпионов мира из Mercedes. Учитывая конфигурацию азербайджанской трассы с несколькими длинными прямыми, использование «прорехи» в правилах обещает серьезное преимущество.

Именно поэтому представители Mercedes – а также McLaren – дали понять, что рассматривают возможность подачи протеста на конструкцию других машин.

«Я думаю, если в Баку такие крылья принесут ту же выгоду, какую мы уже видели прежде, то это может стать поводом для похода к судьям, – объяснил в интервью Sky Sports глава чемпионов мира Тото Вольф. – А если этого окажется недостаточно, существует Международный апелляционный суд.

Думаю, FIA стоит внести некоторые уточнения до Баку. Если они не сделают этого, возможны серьезные противоречия».

Глава McLaren Андреас Зайдль также подтвердил, что готов к действию: «Мы выступаем независимо от Mercedes и сейчас ведем диалог с FIA по этому вопросу.

Нас совершенно не устраивают упомянутые машины, они явно не соответствуют регламенту. А после того, как это было установлено. их дальнейшее использование в гонках недопустимо.

Именно поэтому мы консультируемся с FIA и по итогам этого разговора будем решать, как поступить на будущей неделе».