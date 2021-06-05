Mercedes пожертвовала Боттасом? Мнения разделились

В квалификации Гран При Азербайджана Валттери Боттас стал десятым в то время, как его напарник Льюис Хэмилтон занял второе место. Во многом, разница в скорости была вызвана тем, что Хэмилтон использовал слипстрим позади Боттаса на прямой.

Босс команды Тото Вольф заверил, что Mercedes не жертвовала Валттери в угоду Льюису, а порядок выезда пилотов определила удача.

«С самого начала совместных выступлений Льюиса и Валттери мы бросаем монетку и победитель решает, первым ему выезжать или вторым, – сказал Вольф. – В этот раз решал Льюиса и, конечно, выбрал ехать вторым. У нас всегда одна и та же система, а пилоты меняются местами от этапа к этапу».

А вот советник Red Bull Хельмут Марко считает, что без помощи Боттаса Хэмилтон оказался бы примерно на третьем стартовом ряду:

«Боттас пожертвовал своим кругом и помог Хэмилтону добиться хорошего результата за счет слипстрима. Это принесло ему четыре-пять десятых в третьем секторе».

Если к результату Льюиса прибавить четыре десятых, он оказался бы шестым впереди Серхио Переса.