Mercedes поверила в Audi: Они смогут сделать хороший мотор

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В 2026 году компания Audi дебютирует в Формуле 1. Немцы точно будут поставлять силовые установки и, по слухам, купят команду Sauber, чтобы дать ей свое имя.

Уже известно, что силовую установку в Audi будут разрабатывать и выпускать самостоятельно. При этом на создание мотора такого уровня требуются годы, так что в Red Bull уже заметили, что если Audi и успевают, то в последний момент.

Однако главный моторист Mercedes Хайвел Томас, напротив, поверил в возможности конкурентов.

«Им будет тяжело, но нам всем будет не просто, особенно с учетом бюджетных ограничений, – заявил Томас. – Я не работаю в Audi и не знаю, как у них там все устроено. Но со стороны эта компания известна умением делать двигатели внутреннего сгорания.

У них есть опыт постройки в том числе гоночных моторов, есть опыт создания электрического привода для гибридных гоночных машин. И я предвижу, что они привнесут в Формулу 1 новые идеи и технологии. Уверен, у них соберется очень сильная команда мотористов, и они обеспечат их всем необходимым».

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