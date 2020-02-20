Mercedes поставила паддок Ф1 на уши с помощью хитрой передней подвески
Использующаяся чемпионской командой новинка грозит стать главным техническим открытием межсезонья, если не всего 2020 года
Казалось бы, самое обычное видео с бортовой камеры автомобиля Mercedes, появившееся в эфире утром второго дня предсезонных тестов в Барселоне, вызвало всеобщий интерес Запись спровоцировала активную дискуссию с участием и технических специалистов, и обычных болельщиков.
На видео заметно, как в начале прямой Льюис Хэмилтон тянет на себя рулевую колонку в начале прямой и толкает ее вперед в процессе торможения. При этом у автомобиля меняется положение передних колес.
Технический эксперт Крейг Скарборо высказал следующую догадку: движение рулевой колонки вперед и назад управляет схождением колес. То есть речь идет о целой системе, в работе которой принимают участие и детали подвески, и элементы рулевого управления. Положение рулевой колонки в продольной плоскости влияет на значение угла установки переднего колеса.
На прямых схождение близко к нулевому, что позволяет уменьшить потери на качение и помогает быстрее разгоняться. А значит, автомобиль развивает большую скорость в конце прямой. В повороте схождение становится положительным – это делает более эффективным работу нагруженного внешнего колеса и повышает предел его сцепления с трассой.
Эксперты также не исключают, что при работе новой системы может меняться и дорожный просвет, что обеспечивает более эффективную работу аэродинамики в поворотах.
Представители Mercedes подтвердили Motorsport.com, что речь идет о некоем специальном «режиме работы рулевого управления», который испытывается по ходу тестов.
Как обычно бывает в таких ситуациях, легальность такого решения практически сразу же была поставлена под сомнение. В одном из пунктов технического регламента указано, что при неподвижном рулевом колесе на положение геометрического центра колеса и угол отклонения его оси должны влиять только силы, возникающие при загрузке и разгрузке подвески и направленные по вертикальной оси.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Четверг
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Mercedes поставила паддок Ф1 на уши с помощью хитрой передней подвески
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