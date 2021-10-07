Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом Следующая / Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 / Гран При Турции Новости

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Автор:
, Редактор

Немецкая команда напомнила «Быкам» о собственной неудаче на белых болидах

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

В Гран При Турции команда Red Bull примет участие на болидах в специальной ливрее белого цвета в знак благодарности поставщику моторов Honda. Это объясняется тем, что турецкий этап в этом сезоне заменяет отмененную японскую гонку.

В Mercedes нашли несколько не очевидный способ отреагировать на эту новость. В соцсетях конкурирующая команда припомнила, как сама использовала специальную белую ливрею в 2019 году на этапе в Германии. Тогда это было сделано по случаю 125-летия присутствия концерна в автоспорте.

 

В Германии над трассой шел дождь, и многие не смогли сразу оценить обстановку и выбрать правильную стратегию. В частности пилоты Mercedes вылетели с трассы и ударились об отбойники, что привело к сходу Валттери Боттаса и финишу Льюиса Хэмилтона на девятой позиции.

Выиграл ту гонку как раз пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а россиянин Даниил Квят из родственной команды Toro Rosso в последний раз поднялся на подиум.

Получается, что пост Mercedes как бы призван предупредить соперников: белая ливрея удачи не приносит.

Читайте также:

Билеты
Поделились
Комментарии
Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

Предыдущая новость

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

Следующая новость

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

39 мин
2
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

28 мин
3
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

19 ч
4
Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

4 ч
5
Формула 1

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

3 ч
Самое важное:
Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

28мин
Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

39мин
Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом
Формула 1

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

1 ч
Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова
Формула 1

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

1 ч
Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце Гран При Турции
Формула 1

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E
MotoGP

Баньяя пообещал не опускаться до уровня Moto E

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео Гран При Турции
Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

Red Bull отблагодарит «Хонду» специальной ливреей Гран При Турции
Формула 1

Red Bull отблагодарит «Хонду» специальной ливреей

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда
Формула 1

Элбон: Марко играет роль злодея, но это не правда

Самое читаемое Сегодня

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1 Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина
Формула 1 Формула 1

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего
Формула 1 Формула 1

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
Формула 1 Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

Самое важное:

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом
Формула 1 Формула 1

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова
Формула 1 Формула 1

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.