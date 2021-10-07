Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

В Гран При Турции команда Red Bull примет участие на болидах в специальной ливрее белого цвета в знак благодарности поставщику моторов Honda. Это объясняется тем, что турецкий этап в этом сезоне заменяет отмененную японскую гонку.

В Mercedes нашли несколько не очевидный способ отреагировать на эту новость. В соцсетях конкурирующая команда припомнила, как сама использовала специальную белую ливрею в 2019 году на этапе в Германии. Тогда это было сделано по случаю 125-летия присутствия концерна в автоспорте.

В Германии над трассой шел дождь, и многие не смогли сразу оценить обстановку и выбрать правильную стратегию. В частности пилоты Mercedes вылетели с трассы и ударились об отбойники, что привело к сходу Валттери Боттаса и финишу Льюиса Хэмилтона на девятой позиции.

Выиграл ту гонку как раз пилот Red Bull Макс Ферстаппен, а россиянин Даниил Квят из родственной команды Toro Rosso в последний раз поднялся на подиум.

Получается, что пост Mercedes как бы призван предупредить соперников: белая ливрея удачи не приносит.