Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020
Немецкая команда представила изображения новой машины в преддверии съемочного дня
Mercedes опубликовала первые изображения своей машины W11, с которой будет выступать в Формуле 1 в сезоне-2020. Рендеры нового болида появились в соцсетях команды в преддверии дня рекламной съемки, который Mercedes проведет в Сильверстоуне.
Ранее команда уже представила ливрею новой машины на партнерском вечере с компанией Ineos. Тогда новая раскраска была нанесена на прошлогодний болид.
Mercedes последней из трех топ-команд Формулы 1 показала новую машину. Ferrari и Red Bull сделали это ранее на нынешней неделе.
Немецкая команда выиграла шесть последних чемпионатов Ф1. В 2020 году она четвертый год подряд будет выступать с одной и той же парой пилотов: Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Mercedes AMG F1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020
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