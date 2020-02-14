Mercedes последней из топ-команд показала болид-2020

Mercedes опубликовала первые изображения своей машины W11, с которой будет выступать в Формуле 1 в сезоне-2020. Рендеры нового болида появились в соцсетях команды в преддверии дня рекламной съемки, который Mercedes проведет в Сильверстоуне.

Ранее команда уже представила ливрею новой машины на партнерском вечере с компанией Ineos. Тогда новая раскраска была нанесена на прошлогодний болид.

Mercedes последней из трех топ-команд Формулы 1 показала новую машину. Ferrari и Red Bull сделали это ранее на нынешней неделе.

Немецкая команда выиграла шесть последних чемпионатов Ф1. В 2020 году она четвертый год подряд будет выступать с одной и той же парой пилотов: Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом.