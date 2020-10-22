Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден

Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце нынешнего года и новое соглашение стороны пока не заключили. Хотя и пилот и команда уже неоднократно выразили намерение продолжить сотрудничать, отсутствие контракта порождает слухи.

Некоторые рассуждения о будущем шестикратного чемпиона мира выглядят комично, что не ушло от внимания самой команды. Так, пару дней назад в португальском аккаунте твиттера, посвященном Ф1, появилась запись: «Льюис еще не подписал контракт, а в последнее время часто носит желтое».

Официальный твиттер Mercedes ответил на это фразой «Переход Льюиса в Renault подтвержден».

Позднее немецкая команда развила шутку, опубликовав фото Хэмилтона с подписью «Льюис разжигает слухи о переходе в Renault, надевая черное и желтое».

В 2021 году выступать за Renault будут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо.