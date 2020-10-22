Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден
В немецкой команде пошутили о будущем чемпиона мира
Контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes истекает в конце нынешнего года и новое соглашение стороны пока не заключили. Хотя и пилот и команда уже неоднократно выразили намерение продолжить сотрудничать, отсутствие контракта порождает слухи.
Некоторые рассуждения о будущем шестикратного чемпиона мира выглядят комично, что не ушло от внимания самой команды. Так, пару дней назад в португальском аккаунте твиттера, посвященном Ф1, появилась запись: «Льюис еще не подписал контракт, а в последнее время часто носит желтое».
Официальный твиттер Mercedes ответил на это фразой «Переход Льюиса в Renault подтвержден».
Позднее немецкая команда развила шутку, опубликовав фото Хэмилтона с подписью «Льюис разжигает слухи о переходе в Renault, надевая черное и желтое».
В 2021 году выступать за Renault будут Эстебан Окон и Фернандо Алонсо.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Команды
|Mercedes , Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин