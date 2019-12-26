Mercedes портит праздник, а Формулу Е олени тащат на зарядку. Как мир автоспорта встречает Рождество
Поделились
Комментарии
26 дек. 2019 г., 01:05
Мир автоспорта встречает Рождество по григорианскому календарю. Мы собрали для вас лучшие поздравления от команд и организаторов чемпионатов.
Ждать от гонщиков, команд, спортивных чиновников важных новостей 25 декабря - дело неблагодарное. Зато всяких поздравлений и веселых шуток в этот день много.
Механики Mercedes портят праздник: мы всегда живем в ритме гонок!
Гоночные машины серии NASCAR тащат сани Деда Мороза
В Формуле Е болид сам исполняет роль саней, в которые запряжены гоночные олени (или в нем просто села батарейка?)
Формула Е желает вам счастливого рождества и славных подарков. Лучшим подарком для нас является ваше внимание.
Racing Point везет на болиде елку
Haas предлагает новогоднее кино
Главную роль в ремейке фильма «Эльф» играет Ромен Грожан, а юный Кевин Магнуссен отбивается от бандита Гюнтера Штайнера в новой версии «Один дома».
Red Bull желает всем счастливого Рождества
И быстрее всех в паддоке меняет подковы оленям Деда Мороза.
В McLaren воспользовались трудами фаната - талантливого дизайнера
В Ferrari напомнили, что Рождество - семейный праздник
В Renault связали Риккардо и Хюлькенбергу рождественские свитеры
Окона почему-то обделили. Зато команда поздравила всех с Рождеством не только на английском, но и на французском.
Кими Райкконен за рулем кроссовера Alfa Romeo Stelvio развозит подарки за Деда Мороза
Говорит, что это в последний раз.
Читайте также:
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
Mercedes портит праздник, а Формулу Е олени тащат на зарядку. Как мир автоспорта встречает Рождество
Поделились
Комментарии
Формула 1 Следующая сессия
12 мар. - 15 мар.
Самое читаемое
4
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
Слайд-шоу