Mercedes портит праздник, а Формулу Е олени тащат на зарядку. Как мир автоспорта встречает Рождество

Ждать от гонщиков, команд, спортивных чиновников важных новостей 25 декабря - дело неблагодарное. Зато всяких поздравлений и веселых шуток в этот день много.

Механики Mercedes портят праздник: мы всегда живем в ритме гонок!

Гоночные машины серии NASCAR тащат сани Деда Мороза

В Формуле Е болид сам исполняет роль саней, в которые запряжены гоночные олени (или в нем просто села батарейка?)

Формула Е желает вам счастливого рождества и славных подарков. Лучшим подарком для нас является ваше внимание.

Racing Point везет на болиде елку

Haas предлагает новогоднее кино

Главную роль в ремейке фильма «Эльф» играет Ромен Грожан, а юный Кевин Магнуссен отбивается от бандита Гюнтера Штайнера в новой версии «Один дома».





Red Bull желает всем счастливого Рождества

И быстрее всех в паддоке меняет подковы оленям Деда Мороза.





В McLaren воспользовались трудами фаната - талантливого дизайнера

В Ferrari напомнили, что Рождество - семейный праздник

В Renault связали Риккардо и Хюлькенбергу рождественские свитеры

Окона почему-то обделили. Зато команда поздравила всех с Рождеством не только на английском, но и на французском.

Кими Райкконен за рулем кроссовера Alfa Romeo Stelvio развозит подарки за Деда Мороза

Говорит, что это в последний раз.