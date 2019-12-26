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Mercedes портит праздник, а Формулу Е олени тащат на зарядку. Как мир автоспорта встречает Рождество

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Mercedes портит праздник, а Формулу Е олени тащат на зарядку. Как мир автоспорта встречает Рождество
26 дек. 2019 г., 01:05

Мир автоспорта встречает Рождество по григорианскому календарю. Мы собрали для вас лучшие поздравления от команд и организаторов чемпионатов.

Ждать от гонщиков, команд, спортивных чиновников важных новостей 25 декабря - дело неблагодарное. Зато всяких поздравлений и веселых шуток в этот день много.

Механики Mercedes портят праздник: мы всегда живем в ритме гонок!

 

Гоночные машины серии NASCAR тащат сани Деда Мороза 

 

 

В Формуле Е болид сам исполняет роль саней, в которые запряжены гоночные олени (или в нем просто села батарейка?)

Формула Е желает вам счастливого рождества и славных подарков. Лучшим подарком для нас является ваше внимание.

 

 

Racing Point везет на болиде елку

 

 

Haas предлагает новогоднее кино

Главную роль в ремейке фильма «Эльф» играет Ромен Грожан, а юный Кевин Магнуссен отбивается от бандита Гюнтера Штайнера в новой версии «Один дома».

 

Red Bull желает всем счастливого Рождества

И быстрее всех в паддоке меняет подковы оленям Деда Мороза.

 

В McLaren воспользовались трудами фаната - талантливого дизайнера

 

 

В Ferrari напомнили, что Рождество - семейный праздник

 

В Renault связали Риккардо и Хюлькенбергу рождественские свитеры

Окона почему-то обделили. Зато команда поздравила всех с Рождеством не только на английском, но и на французском.

 

Кими Райкконен за рулем кроссовера Alfa Romeo Stelvio развозит подарки за Деда Мороза

Говорит, что это в последний раз.

 

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