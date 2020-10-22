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Mercedes попробует выступить без DAS в Португалии

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Mercedes попробует выступить без DAS в Португалии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Немецкая команда уже начала готовиться к запрету DAS в 2021 году

В этом году Mercedes впервые представила систему двойного руления DAS, которая позволяет пилотам быстрее прогревать покрышки. Система вызвала много противоречий, и хотя FIA признала ее легальной в этом сезоне, в следующем году она будет запрещена.

Запрет вынудил Mercedes изменить свою рулевую систему. Новую версию без DAS команда опробует уже на ближайшем этапе в Португалии. Новая система будет опробована на пятничных тренировках, но пока неизвестно, сохранит ли ее команда до конца уик-энда, или вернется к DAS в субботу. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии Билеты
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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