Mercedes попробует выступить без DAS в Португалии

В этом году Mercedes впервые представила систему двойного руления DAS, которая позволяет пилотам быстрее прогревать покрышки. Система вызвала много противоречий, и хотя FIA признала ее легальной в этом сезоне, в следующем году она будет запрещена.

Запрет вынудил Mercedes изменить свою рулевую систему. Новую версию без DAS команда опробует уже на ближайшем этапе в Португалии. Новая система будет опробована на пятничных тренировках, но пока неизвестно, сохранит ли ее команда до конца уик-энда, или вернется к DAS в субботу.