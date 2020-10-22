Mercedes попробует выступить без DAS в Португалии
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Немецкая команда уже начала готовиться к запрету DAS в 2021 году
В этом году Mercedes впервые представила систему двойного руления DAS, которая позволяет пилотам быстрее прогревать покрышки. Система вызвала много противоречий, и хотя FIA признала ее легальной в этом сезоне, в следующем году она будет запрещена.
Запрет вынудил Mercedes изменить свою рулевую систему. Новую версию без DAS команда опробует уже на ближайшем этапе в Португалии. Новая система будет опробована на пятничных тренировках, но пока неизвестно, сохранит ли ее команда до конца уик-энда, или вернется к DAS в субботу.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Португалии Билеты
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Джонатан Нобл
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Mercedes попробует выступить без DAS в Португалии
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