Mercedes пообещала свести вредные выбросы CO2 к нулю до конца года

К 2030 году чемпионат Формулы 1 намерен обнулить вредные выбросы оксидов углерода в атмосферу. Речь идет не только и не столько о выбросах моторов болидов во время выступлений, сколько об энергии, которая используется при проведении чемпионата – к примеру, выбросов от грузовиков, которые перевозят имущество команд и т.д.

Речь идет о компенсации вредных выбросов от сжигания ископаемых углеводородов, ведущих к увеличению доли парникового углекислого газа в атмосфере. Если используются органические или синтетические виды топлива, при сжигании которых выделяется такое же количество СО2, которое поглощается при их производстве (к примеру, при выращивании растительного сырья для биотоплива), то подобные выбросы считаются нейтральными и под запрет не подпадают.

Команда Mercedes заявила о намерении стать полностью свести т.н. углеродный баланс к нулю уже к концу этого года.

«Мы приняли вызов и намерены сократить число вредных выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля уже в 2020 году, – заявил глава Mercedes Тото Вольф. – К лету 2020 года мы полностью перейдем на использование возобновляемых источников энергии. Мы намерены отказаться от пластиков и в целом оптимизировать любое использование нами ископаемых углероводородов за счет применения других электрогенераторов, работающих на альтернативном топливе.

К концу 2020 года деятельность нашей команды более не станет приводить к увеличению доли оксидов углерода в атмосфере. И я очень горжусь этим».

В официальном заявлении команды, однако, поясняется, что речи о полном отказе от выбросов углеводородов в амосферу не идет: предстоит лишь вдвое сократить их к 2022 году по сравнению с 2018-м. При этом в сообщении подтверждаются слова Вольфа о том, что к концу 2020 года выбросы СО2 командой, включая деятельность ее фабрик в Великобритании, не будут превышать уровень потребления углекислого газа, то есть станут нейтральными.

«Полагаю, со стороны на нас могут смотреть критически, но я постараюсь всячески способствовать этому процессу, – пообещал Хэмилтон. – Мы уже достаточно близко общались с организаторами чемпионата, чтобы запустить все эти перемены. Я думаю о будущем моего племянника и племянниц, представляю, каким оно будет. И постараюсь использовать все свое влияние и поспособствовать, чтобы изменения в индустрии шли в правильном направлении.

Полагаю, что всем придется как-то реагировать на наше решение. Мы идем первыми. И надуюсь станем катализатором всеобщего процесса.

После того, как мы в Ф1 отказались от моторов V8, добились сокращения расхода топлива на треть. Но в будущем нас ждет еще более интересные достижения. Станет ли Формула 1 похожей на Формулу Е? Думаю, я раньше завершу свою гоночную карьеру. Но после моего ухода такое будущее точно настанет».