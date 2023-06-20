Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

После слабого старта сезона Mercedes серьезно переделала шасси к этапу в Монако, что не замедлило сказаться на результатах. Команда поднялась с третьей строчка Кубка конструкторов на вторую, а в Барселоне оба ее пилота впервые в сезоне поднялись на подиум.

Однако в Монреале темпа Mercedes не хватило, чтобы Льюис Хэмилтон смог удержать второе место в поединке в Фернандо Алонсо. А вскоре после финиша глава Mercedes F1 Тото Вольф рассказал, что в скором времени W14 ждет еще одна масштабная переделка.

«Мы привезем еще более крупный пакет обновлений в Сильверстоун, – объяснил он. – После этого до летнего перерыва у нас будет еще один.

Темпы познания машины значительно выросли после того, как мы концептуально переделали ее архитектуру. В ближайшие четыре недели мы ожидаем серьезных шагов вперед».

Австриец добавил: «Сейчас работа на симуляторе приносит больше данных, а корреляция с реальной трассой улучшилась.

В последние полтора года с этим были известные проблемы.

Мы видим хорошую прибавку от тех новинок, что сейчас в работе. Нам уже куда лучше понятно, как добиться от машины скорости и каких она требует регулировок.

Так что теперь можно ожидать более быстрого продвижения вперед. Мы нашли верную дорогу».

Жером Д'Амброзио, глава молодежной программы, Тото Вольф, глава команды и гендиректор, Льюис Хэмилтон, Maercedes-AMG Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Вольф добавил, что в Монреале команда выступила даже лучше ожиданий: «Мы не ожидали в Канаде ничего особенного, так как сейчас лучше всего машина ведет себя в быстрых поворотах.

Потому то, что мы оказались не столь далеко, очень обнадеживает. Хотя, конечно, не забывайте, что Макс наматывал круги практически на круиз-контроле.

Может, это и преувеличение, но он точно не испытывал необходимости атаковать изо всех сил. Так что они по-прежнему впереди, и отрыв весьма велик. Пока рано говорить о прессинге на Макса. Не могу точно оценить их преимущество, но пока это две-три десятых. Очень много».