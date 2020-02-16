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Формула 1 / Новость

Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне

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Mercedes пообещала обойтись без сюрпризов в Мельбурне
Автор:
, Редактор
16 февр. 2020 г., 11:33

Чемпионская команда рассказала, что не собирается готовить к первой гонке нового сезона большой пакет обновлений, как сделала это в 2019 году.

В 2019 году на предсезонных тестах в Барселоне преимущество было на стороне Ferrari, однако уже с первого Гран При в Австралии пилоты Mercedes были значительно быстрее. Подход штутгартцев состоял в том, что ко второй неделе тестов их шасси получило сеобезный пакет обновлений. а к старту чемпионата – еще один. 

Однако в нынешнем сезоне команда решила использовать другой план, пообещал ее технический директор Джеймс Эллисон.

«В этом году все немного иначе, – объяснил британец на презентации в Сильверстоуне. – Да, мы действительно привезем в Мельбурн обновления, которые подготовим после анализа результатов тестов. Но они не будут столь существенными, как в 2019 году. Тогда регламент довольно существенно изменился, так что мы весьма поздно нашли нужное решение. И тогда обновление машины к Мельбурну имело смысл.

В этом году правила стабильны, так что мы начали с того же, чем закончили прошлый год. И поступать так, как мы поступили в начале прошлого сезона, не имеет никакого смысла».

Эллисон добавил, что конструкция шасси все же претерпела определенные изменения, призванные устранить проблемные точки прошлогодней W10: «Если бы мы продолжали развивать прошлогоднее шасси, то столкнулись бы с его ограничениями, которые были заложены в первоначальную концепцию. Потому нам важно было начать с нового листа, чтобы иметь больше возможностей что-то поменять по ходу сезона. Так что мы внесли принципиальные изменения в конструкцию именно для того, чтобы снять ограничения на дальнейшую модернизацию машины».

Технический директор Mercedes уточнил, о каких именно изменениях идет речь: «Спереди мы изменили ступицы и колесные диски, в центральной части подняли выше боковые воздухозаборники, а сзади переделали геометрию подвески таким образом, чтобы получить больше свободы при оптимизации аэродинамики.

Все эти доработки сами по себе улучшили машину, но главное, в них заложена возможность для ее дальнейшего развития по ходу года. Как всегда, мы стараемся улучшить каждый квадратный миллиметр машины».

Mercedes завоевала все титулы в Формуле 1 за шесть последних лет. Из 121 гонки при нынешнем регламенте пилоты команды выиграли 89. 

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

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