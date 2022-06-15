Mercedes пообещала избавить Хэмилтона от страданий

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Льюис Хэмилтон с трудом вылез из кокпита после финиша на четвертом месте в гонке в Баку, а потом неестественно медленно и держась за спину проследовал в боксы. Причины всему – вертикальные колебания машины на скорости, известные как «козление» или «эффект дельфина».

Дошло до того, что глава Mercedes Тото Вольф даже выразил сомнения в том, что Хэмилтон сможет принять участие в Гран При Канады. Однако теперь было официально заявлено, что семикратный чемпион в Монреале будет.

«Я рад сообщить, что Льюис утром был на нашей базе, – сказал в официальном обращении команды главный стратег Mercedes Джеймс Воулз. – Мы провели вместе несколько часов, он выглядел здоровым. И он вернется за руль в Монреале.

Он великий спортсмен, он готов сражаться на пределе своих возможностей и возможностей автомобиля, вот что делает его таким особенным. В Баку мы, увы, перегнули палку, когда работали с настройками машины. Пилоту было не комфортно, и мы не повторим более этой ошибки.

Не только наши пилоты страдают от тряски. Вы видели, что и другие жаловались в СМИ из-за похожих проблем. Но мы в ответе за то, чтобы подобного не повторилось».

Отметим, что до сих пор в Mercedes находили только один эффективный способ борьбы с козлением: увеличение дорожного просвета. Последнее также приводило к значительной потере прижимной силы и, соответственно, скорости болидов.