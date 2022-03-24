Mercedes пообещала обновить машины к Джидде

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Гран При Бахрейна закончился для пилотов Mercedes на третьем и четвертом местах, и то только благодаря двойному сходу Red Bull. Машины команды, которая в прошлом году выиграла Кубок конструкторов, очевидно уступали в скорости конкурентам.

Однако уже к предстоящему Гран При Саудовской Аравии ситуация может улучшиться, пообещал гоночный директор команды Эндрю Шовлин.

«Думаю, мы нашли простой способ исправить ситуацию, – сказал Шовлин в подкасте F1 Nation. – Обнаружили тот самый весящий низко фрукт [о котором говорил глава команды Тото Вольф], сорвав который мы сможем частично решить проблемы на ближайшую гонку-две.

Сейчас главное подготовиться именно к следующей гонке. Наша фабрика поставит все, что может в ближайшие дни. С каждым днем мы все больше понимаем машину. Каждый раз, когда автомобиль выезжает на трассу, на фабрике проводится колоссальная работа. И если мы можем что-то поменять к Джидде, то будьте уверены, мы так и сделаем».

При этом Шовлин подчеркнул, что у машины много проблем, и решение, о котором он говорит, все их разом не исправит.

«С машиной много сложностей, – признал Шовлин. – Она «козлит», есть трудности с поиском баланса, не хватает сцепления в медленных поворотах, шины плохо прогреваются, да и в целом машина тяжеловата. С одной стороны получается, что впереди еще много работы. С другой – нам есть что улучшать, и это обнадеживает. Год назад в Бахрейне мы уже не знали, что еще можно сделать в машине лучше».