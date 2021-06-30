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Mercedes получит право на дополнительные тесты в 2021 году

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У Red Bull число тестов сократится

Mercedes получит право на дополнительные тесты в 2021 году

Действующие чемпионы Формулы 1 из Mercedes станут одной из четырех команд, которая получит право на увеличение числа аэродинамических тестов во второй половине 2021 года.

По правилам этого сезона, число тестов зависит от положения команд в турнирной таблице. За 100% считается допуск на 320 запусков аэродинамической трубы и 2000 компьютерных тестирований. При этом для лидеров этот лимит понижается, а для аутсайдеров сокращается.

В начале сезона распределение проводилось согласна прошлогоднему положению в Кубке конструкторов и Mercedes, как чемпион, имел меньше всех тестов – 90% от лимита. Однако сейчас немецкая команда идет в чемпионате второй, и потому по итогам нового пересчета сможет увеличить число тестов до 92,5% от лимита. А вот у лидеров сезона из Red Bull число тестов, напротив, сократится.

Увеличить тесты в сравнении с началом сезона также смогут Aston Martin, Alpine и Haas, потерявшие позиции относительно прошлого года. А вот у Ferrari, AlphaTauri и Williams число тестов сократится. В положении McLaren и Alfa Romeo изменений не произошло. 

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