Mercedes покрасит свои болиды к Бельгии в красный цвет

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Команда Mercedes использует в Гран При Бельгии особую ливрею для своих болидов. Их передняя часть будет окрашена в красный цвет, полностью ливрею представят сегодня, но немного позже.

Все дело в праздновании 55-летия марки AMG, с которой команда теперь выступает в Формуле 1. Этот бренд начал свою историю как… гоночная команда, создавшая очень успешную машину для туринга на базе стандартного седана Mercedes W109.

Все дело в том, что после 1955 года, когда в результате аварии машины Mercedes в Ле-Мане погибло 84 человека, большинство из которых были зрителями на трибунах, куда и влетел автомобиль, марка приняла решение уйти из гонок. В итоге если Mercedes и появлялись на гоночных трассах, то исключительно силами сторонних компаний, которые строили спорткары на основе купленных в автосалонах дорожных машин.

Первый гоночный автомобиль AMG был именно таким, и за характерный красный цвет и несколько громоздкие формы получил прозвище «Красная свинья». Несмотря на грузный вид, машина очень успешно выступала в кузовных гонках.

После фирма AMG сосредоточилась на тюнинге автомобилей марки Mercedes. В 1999 году она объединилась с головным концерном и сейчас выступает в Формуле 1 как часть команды серебряных стрел.

Помимо красной передней части, машины на Гран При Бельгии будут отличаться круглыми наклейками с именами пилотов – именно такие использовали гонщики на «Красной свинье».

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