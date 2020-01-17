Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari
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Чемпионская команда устроит презентацию 14 февраля – за 30 дней до старта нового сезона Формулы 1 в Мельбурне.
В этот же день Mercedes проведет обкатку нового автомобиля на трассе в Сильверстоуне. Команда пообещала опубликовать фото машины, видео с заездов и техническую информацию.
На заезды в Великобритании, как заявила Mercedes, представители СМИ и публика допущены не будут.
Mercedes стала пятой командой, которая официально объявила дату презентации. Из числа известных первой машину покажет Ferrari – 11 февраля. Вместе с Mercedes 14 февраля автомобиль покажет переименованная из Totro Rosso команда AlphaTauri.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari
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12 мар. - 15 мар.
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