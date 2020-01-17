Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari

В этот же день Mercedes проведет обкатку нового автомобиля на трассе в Сильверстоуне. Команда пообещала опубликовать фото машины, видео с заездов и техническую информацию.

На заезды в Великобритании, как заявила Mercedes, представители СМИ и публика допущены не будут.

Mercedes стала пятой командой, которая официально объявила дату презентации. Из числа известных первой машину покажет Ferrari – 11 февраля. Вместе с Mercedes 14 февраля автомобиль покажет переименованная из Totro Rosso команда AlphaTauri.