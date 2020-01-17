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Формула 1 / Новость

Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari

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Mercedes покажет машину через три дня после Ferrari
Автор:
17 янв. 2020 г., 10:36

Чемпионская команда устроит презентацию 14 февраля – за 30 дней до старта нового сезона Формулы 1 в Мельбурне.

В этот же день Mercedes проведет обкатку нового автомобиля на трассе в Сильверстоуне. Команда пообещала опубликовать фото машины, видео с заездов и техническую информацию. 

На заезды в Великобритании, как заявила Mercedes, представители СМИ и публика допущены не будут.

 

Mercedes стала пятой командой, которая официально объявила дату презентации. Из числа известных первой машину покажет Ferrari – 11 февраля. Вместе с Mercedes 14 февраля автомобиль покажет переименованная из Totro Rosso команда AlphaTauri.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Денис Буденков

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