Mercedes показала W14. Она черная
После прошлогодних сложностей в команде не стали скрывать амбиций перед стартом новой кампании и серьезных ожиданий от новой машины
Mercedes стала девятой по счету командой, раскрывшей карты перед сезоном 2023 года. Мероприятие прошло в Сильверстоуне в довольно ранний час – вскоре после девяти утра по местному времени, – и получилось очень коротким.
Минувший чемпионат стал серьезным ударом по самолюбию Mercedes – выиграв до того восемь титулов подряд, подопечные Тото Вольфа ошиблись на ранней стадии проектирования шасси 2022 года, и вынуждены были направить все ресурсы на исправление ситуации.
Итогом стала только третья позиция в Кубке конструкторов, но в бочке дегтя нашлась ложка меда – дубль в Сан-Паулу, который показал, что команда на верном пути. Именно поэтому новую машину W14 ждали с особенным интересом.
Накануне презентации начались разговоры, что в Брэкли решили отказаться от серебристой ливреи, к которой команда вернулась в 2022-м после двухлетнего перерыва – и вновь, как до этого, сделать машину черной.
Эти предположения оправдались. Более того, новинка от Mercedes оказалась по большей части вообще лишена ливреи и выполнена из неокрашенного карбона. Лишь на верхней части носового обтекателя, боковинах капота и части понтонов есть черная краска.
Mercedes W14
Фото: Mercedes AMG
Глава коллектива Тото Вольф объяснил такой выбор стремлением экономить килограммы: «В прошлом сезоне у нас был перевес. И на этот раз мы поставили себе цель не оставить ни одного лишнего грамма. Так что история повторяется.
Как вы видите, у машины много карбоновых участков, но есть и те, что окрашены матовым черным.
Когда мы меняли ливрею в 2020-м, то главным посылом было стремление поддержать равноправие, что очень важно для нас. С того момента черный цвет стал частью нашего ДНК, и мы рады вернуть его».
У новой машины можно выделить иную, чем у W13, геометрию передней подвески, измененные вентиляционные отверстия и отличия в аэродинамике. При этом понтоны остались столь же минималистичными, как и годом ранее.
Технический директор Майк Эллиотт отметил: «Мы сделали [с новым шасси] все то, что хотели бы сделать с W13, но не имели такой возможности из-за ограничения ресурсов и необходимости исправлять другие проблемы».
Кроме призовых гонщиков Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в церемонии принимал участие новый резервист Mercedes Мик Шумахер.
Mercedes W14
Фото: Mercedes AMG
В команде подтвердили, что вскоре после презентации новая W14 пройдет обкатку на сильверстоунской трассе в формате съемочного дня.
Обновление: Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
Последней в пелотоне свою презентацию проведет Alpine. Она пройдет в четверг, 16 февраля, в 23:00 Мск.
Узнать больше о презентациях команд, новых машинах и мнениях участников чемпионата вы всегда можете в нашем специальном разделе.
Самое важное:
Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75 Как изменилась за год машина Ferrari: SF-23 vs. F1-75
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки
Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года Pirelli выбрала составы на три первых Гран При 2023 года
Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.