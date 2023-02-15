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Mercedes показала W14. Она черная

После прошлогодних сложностей в команде не стали скрывать амбиций перед стартом новой кампании и серьезных ожиданий от новой машины

Александр Кабановский
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Mercedes показала W14. Она черная
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Mercedes стала девятой по счету командой, раскрывшей карты перед сезоном 2023 года. Мероприятие прошло в Сильверстоуне в довольно ранний час – вскоре после девяти утра по местному времени, – и получилось очень коротким. 

Минувший чемпионат стал серьезным ударом по самолюбию Mercedes – выиграв до того восемь титулов подряд, подопечные Тото Вольфа ошиблись на ранней стадии проектирования шасси 2022 года, и вынуждены были направить все ресурсы на исправление ситуации

Итогом стала только третья позиция в Кубке конструкторов, но в бочке дегтя нашлась ложка меда – дубль в Сан-Паулу, который показал, что команда на верном пути. Именно поэтому новую машину W14 ждали с особенным интересом. 

Накануне презентации начались разговоры, что в Брэкли решили отказаться от серебристой ливреи, к которой команда вернулась в 2022-м после двухлетнего перерыва – и вновь, как до этого, сделать машину черной. 

Эти предположения оправдались. Более того, новинка от Mercedes оказалась по большей части вообще лишена ливреи и выполнена из неокрашенного карбона. Лишь на верхней части носового обтекателя, боковинах капота и части понтонов есть черная краска.

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Mercedes W14

Mercedes W14

Фото: Mercedes AMG

Глава коллектива Тото Вольф объяснил такой выбор стремлением экономить килограммы: «В прошлом сезоне у нас был перевес. И на этот раз мы поставили себе цель не оставить ни одного лишнего грамма. Так что история повторяется.

Как вы видите, у машины много карбоновых участков, но есть и те, что окрашены матовым черным.  

Когда мы меняли ливрею в 2020-м, то главным посылом было стремление поддержать равноправие, что очень важно для нас. С того момента черный цвет стал частью нашего ДНК, и мы рады вернуть его».

У новой машины можно выделить иную, чем у W13, геометрию передней подвески, измененные вентиляционные отверстия и отличия в аэродинамике. При этом понтоны остались столь же минималистичными, как и годом ранее.

Технический директор Майк Эллиотт отметил: «Мы сделали [с новым шасси] все то, что хотели бы сделать с W13, но не имели такой возможности из-за ограничения ресурсов и необходимости исправлять другие проблемы».

Кроме призовых гонщиков Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в церемонии принимал участие новый резервист Mercedes Мик Шумахер. 

Mercedes W14

Mercedes W14

Фото: Mercedes AMG

В команде подтвердили, что вскоре после презентации новая W14 пройдет обкатку на сильверстоунской трассе в формате съемочного дня.

Обновление: Слухи: новая машина Mercedes отказала по ходу обкатки

Последней в пелотоне свою презентацию проведет Alpine. Она пройдет в четверг, 16 февраля, в 23:00 Мск.

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