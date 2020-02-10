Mercedes показала раскраску новой машины. Она частично красная

Действующие чемпионы Формулы 1 из Mercedes показали, как будет раскрашена их машина в 2020 году. Это произошло сегодня на презентации, приуроченный к подписанию контракта о сотрудничестве между Mercedes и компанией INEOS. В ходе которой публике представили прошлогодний болид, окрашенный в новую цветовую гамму.

Саму машину-2020 Mercedes покажет 14 февраля. На данный момент свой новый болид из всех команд представила только Haas. Следующей станет Ferrari, чья презентация назначена на вторник, 11 февраля.