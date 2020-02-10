Mercedes показала раскраску новой машины. Она частично красная
Немецкая команда продолжила представлять болид-2020 по частям. Вслед за звуком мотора пришел черед ливреи.
Действующие чемпионы Формулы 1 из Mercedes показали, как будет раскрашена их машина в 2020 году. Это произошло сегодня на презентации, приуроченный к подписанию контракта о сотрудничестве между Mercedes и компанией INEOS. В ходе которой публике представили прошлогодний болид, окрашенный в новую цветовую гамму.
Саму машину-2020 Mercedes покажет 14 февраля. На данный момент свой новый болид из всех команд представила только Haas. Следующей станет Ferrari, чья презентация назначена на вторник, 11 февраля.
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Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Детали ливреи Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
Фотограф: Джонатан Нобл
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Ливрея Mercedes AMG F1 на 2020 год
Фотограф: Mercedes AMG
Mercedes AMG F1 W10 в ливрее 2020 года
Фотограф: Джонатан Нобл
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Галерея: ливрея Mercedes F1 2020 года
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Mercedes показала раскраску новой машины. Она частично красная
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