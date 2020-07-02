Mercedes показала новые комбинезоны своих пилотов. Угадаете их цвет?

Вслед за недавней перекраской машины чемпионы мира Формулы 1 изменили раскраску униформы персонала и комбинезонов гонщиков. В Шпильберге Хэмилтону с Боттасом предстоит выступать в черных цветах. Команда объяснила это борьбой за равноправие.

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Это решение может стать дополнительной сложностью для пилотов по ходу предстоящего уик-энда в Шпильберге, так как в этом случает солнечные лучи по законам физики будут сильнее нагревать их в кокпите.

В 2011 году команда Lotus даже изменила раскраску комбинезонов Виталия Петрова и Ника Хайдфельда на Гран При Малайзии с почти черной на золотую, чтобы им было не так жарко.