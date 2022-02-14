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Формула 1 Новости

Mercedes показала Хэмилтона в форме 2022 года. Но со спины

Команда опубликовала пост с надписью «44-й вернулся»

Mercedes показала Хэмилтона в форме 2022 года. Но со спины
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Похоже, уже ни у кого не остается сомнений в том, что Льюис Хэмилтон продолжит выступать в Формуле 1 в сезоне 2022 года. Однако до сих пор команда не публиковала его фотографию в комбинезоне для нового сезона, хотя такой снимок нового напарника Льюиса Джорджа Расселла появился еще несколько дней назад.

Теперь в соцсетях Mercedes, наконец, появилось свежее фото Хэмилтона. Правда, почему-то со спины. Подпись к фото гласит: «44 номер вернулся». Под этим номером Хэмилтон выступает в Формуле 1.

 

Напомним, что прямо сейчас проходит встреча организаторов Формулы 1, глав команд и представителей FIA, на которой разбирается инцидент в Гран При Абу-Даби, где из-за решения директора гонок Майкла Маси Хэмилтон упустил победу и титул. Результаты той гонки пересмотрены не будут, но может быть принято решение об увольнении Маси или об изменении процедуры судейства.

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У Williams появился новый спонсор. Он делает батарейки
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