Mercedes пока не смогла «собрать баланс» нового болида

Пилоты Mercedes показали лучшие времена на обеих пятничных тренировках в рамках Гран При Австрии – причем Льюис Хэмилтон, каждый раз оказывавшийся на первой строчке протокола, опережал самого быстрого представителя команд-соперниц больше чем на полсекунды.

Однако в своих интервью после финиша оба гонщика чемпионской команды отметили, что им еще придется потратить некоторое время на привыкание к новому автомобилю и на тщательную его настройку. В частности, Валттери Боттас рассказал, что пока не чувствует себя в машине одинаково уверенно на протяжении всего круга.

«В целом машина едет хорошо – но баланс управляемости между медленными и быстрыми поворотами пока отнюдь не идеальный, – пояснил финн. – Иногда все просто прекрасно в быстром повороте, иногда машина здорово проходит медленный – но ни разу не было такого, чтобы это совпало на одном круге. Мы пока не смогли собрать баланс. Поэтому для нас крайне важно очень тщательно все настроить – чтобы в субботу могла полностью реализовать свой потенциал на одном круге. И конечно, нельзя выпускать из виду необходимость обеспечить приличный темп в гонке».

Льюис Хэмилтон не озвучил каких-то конкретных причин для беспокойства – и все же посоветовал дождаться результатов субботних заездов, прежде чем объявлять Mercedes самой быстрой машиной на трассе.

«Сложно сказать что-то определенное. В целом машина смотрится хорошо, но не стоит делать слишком смелых выводов из результатов тренировок. Вы же не знаете, кто какие режимы работы мотора использовал и с каким количеством топлива ездил. Мы должны трезво смотреть на вещи и постараться сделать машину еще лучше, чтобы завтра быть на абсолютном максимуме».