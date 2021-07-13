Mercedes подпишет Расселла в Сильверстоуне? Ответ Джорджа

Джордж Расселл считается фаворитом в борьбе за место второго пилота Mercedes на 2022 год. Некоторые издания даже сообщали, что о подписании контракта будет объявлено на ближайшем этапе Формулы 1 в Сильверстоуне. Но сам Расселл эту информацию опроверг.

«Я подписал контракт с Mercedes еще лет пять-шесть назад, – сказал Расселл в подкасте F1 Nation. – Но в том, что касается моего места выступления на следующий год, ничего не будет подписано или объявлено в Сильверстоуне».

Расселл выступает в Ф1 с 2019 года. Будучи членом молодежной программы Mercedes, он получил место в клиентской команде чемпионов – Williams. Его трехлетний контракт истекает в этом году и Джорджа прочат в сменщики Валттери Боттаса в качестве напарника Льюиса Хэмилтона.