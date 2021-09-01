Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

Команда Red Bull запросила у FIA разъяснение о законности некоего решения, которое может использоваться в конструкции системы промежуточного охлаждения воздуха. Такой информацией поделилось с читателями немецкое издание Auto Motor und Sport.

Как утверждают журналисты, при анализе открытых данных о скорости болидов на Гран При Великобритании специалисты «Быков» обратили внимание на заметное преимущество Mercedes на отдельных фазах разгона (при том, что разница в максимальной скорости не была значительной). Инженеры австрийской команды предположили, что причиной является преимущество силовой установки Mercedes по отдаче на определенном уровне оборотов. По мнению сотрудников Red Bull, увеличить отдачу их конкурентам удалось с помощью сверхэффективного охлаждения воздуха по пути от турбины к впускному коллектору двигателя.

При этом «Быки» подозревают соперников в нарушении если не буквы правил, то их духа. Техрегламент Ф1 устанавливает минимальную температуру воздуха во впускном коллекторе – она равняется температуре окружающего воздуха + 10 градусам. Соблюдение этого требования отлеживается специальным датчиком, размещенным в коллекторе. Специалисты Red Bull считают, что конструкторы Mercedes хитрым образом спроектировали коллектор – так, что показания датчика остаются в допустимых пределах, но при этом вне зоны досягаемости датчика по коллектору течет воздух «незаконной» температуры.

Инженеры австрийской команды предполагают, что их соперникам удается подавать в цилиндры мотора воздух, который на 20 градусов холоднее «забортного» (т.е. на 30 градусов холоднее минимума). Предполагается, что на определенных оборотах это может обеспечить преимущество до 20 л.с.