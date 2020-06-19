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Mercedes подготовит обновления машины к Гран При Австрии

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Mercedes подготовит обновления машины к Гран При Австрии
Автор:
, Редактор Ф1
19 июн. 2020 г., 09:55

Как рассказал технический директор Джеймс Эллисон, шасси W11 будет модернизировано к первой гонке нового чемпионата

После зимних тестов, на которых у Mercedes дебютировала система двойного руления DAS, чемпионская команда ехала в Мельбурн в статусе главного фаворита. Однако начать сезон помешала вирусная эпидемия, и после отмены десяти Гран При гонщики Ф1 впервые выйдут на старт только в начале июля в Австрии.

Последние недели участники чемпионата проводят в активной работе, стремясь повысить эффективность своих машин перед отрезком в восемь уик-эндов за десять недель. В Mercedes тоже нацелены подготовить доработки уже к открывающему чемпионат этапу в Шпильберге.

«Если говорить о той машине, что была на презентации и должна была стартовать в Австралии, то ее разработка была закончена примерно на уровне Рождества, – рассказал глава технического штаба команды Джеймс Эллисон в видеоинтервью, опубликованном в социальных сетях Petronas. – Весь январь, февраль и март мы искали в аэродинамической трубе и конструкторском департаменте способы добавить ей скорости.

У нас появились кое-какие идеи, многие из них были запущены в работу еще до того, как мы были вынуждены взять паузу девять недель назад. 

Сейчас нам важно, чтобы усилия, потраченные за три месяца, были как можно скорее доведены от чертежных кульманов до реальной машины. Мы надеемся, что привезем набор обновлений уже в Австрию, а в дальнейшем по ходу сезона должны будем очень быстро  продолжать готовить их».

Ferrari за время карантина разработала новую коробку передач, тогда как в Haas, напротив, решили не тратить деньги, не зная размеров предстоящих призовых выплат.

Mercedes недавно проведа в Сильверстоуне тесты на машине 2018 года – в команде считают, что хорошо готовы к возобновлению борьбы.

«Я полагаю, что в психологическом плане ожидание является большой сложностью для пилотов, но не для команды, – объяснил Эллисон. – У гонщиков эмоционально все куда ярче – это касается как позитивных, так и негативных моментов. Старт сезона требует особой подготовки, и все сделали это к Мельбурну. И думаю, гонщикам было непросто пройти через все случившееся. 

Им потребуются сила и стойкость, чтобы с полной самоотдачей включиться в работу и с первой гонки биться за лидерство. Но у меня нет сомнений, что Льюис и Валттери к Австрии будут в полной готовности».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин
Автор Люк Смит

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