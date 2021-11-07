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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Mercedes поддержала Цуноду: Не давай хейтерам спуску!

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Немецкая команда ответила на пост японского гонщика в соцсетях

Mercedes поддержала Цуноду: Не давай хейтерам спуску!

Юки Цунода стал чуть ли не самым обсуждаемым участником вчерашней квалификации, когда «помешал» пилотам Red Bull занять первый ряд стартового поля.

Цунода возвращался в боксы, и чтобы пропустить гонщиков на быстром круге съехал с трассы. Приближавшийся следом Перес попал (со слов мексиканца) в грязный воздух позади Цуноды и вслед за ним оказался вне трассы. А Ферстаппен, увидев обоих, подумал, что сейчас будут желтые флаги и сам сбросил скорость.

После этого глава Red Bull объяснил провал квалификации тем, что его пилотов «отцунодили», фактически обвинив во всем японца.

Сам Цунода написал в твиттере: «Я ничего не мог сделать большего, [чтобы не помешать им]». И его твит прокомментировал официальный аккаунт команды Mercedes.

«Не опускай голову, Юки. Не позволяй хейтерам себя принизить!», – написала команда, чьи гонщики из-за инцидента заняли первый ряд стартового поля.

 
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