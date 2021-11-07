Mercedes поддержала Цуноду: Не давай хейтерам спуску!
Немецкая команда ответила на пост японского гонщика в соцсетях
Юки Цунода стал чуть ли не самым обсуждаемым участником вчерашней квалификации, когда «помешал» пилотам Red Bull занять первый ряд стартового поля.
Цунода возвращался в боксы, и чтобы пропустить гонщиков на быстром круге съехал с трассы. Приближавшийся следом Перес попал (со слов мексиканца) в грязный воздух позади Цуноды и вслед за ним оказался вне трассы. А Ферстаппен, увидев обоих, подумал, что сейчас будут желтые флаги и сам сбросил скорость.
После этого глава Red Bull объяснил провал квалификации тем, что его пилотов «отцунодили», фактически обвинив во всем японца.
Сам Цунода написал в твиттере: «Я ничего не мог сделать большего, [чтобы не помешать им]». И его твит прокомментировал официальный аккаунт команды Mercedes.
«Не опускай голову, Юки. Не позволяй хейтерам себя принизить!», – написала команда, чьи гонщики из-за инцидента заняли первый ряд стартового поля.
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