Mercedes поддержала шутки о постаревшем Хэмилтоне

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После объявления о том, что Формула 1 продлила контракт о проведении Гран При Бахрейна до 2036 года, в соцсетях стали популярны шуточные посты с фотографиями искусственно состаренного Льюиса Хэмилтона и подписями вроде «Я помню свою первую гонку в Бахрейне».

Возможно, именно эти посты побудили ведущих соцсетей команды Mercedes опубликовать необычную фотографию человека, похожего на постаревшего Хэмилтона и снабдить ее подписью «Мы только что встретили его на фабрике Mercedes. Кого-то он нам напоминает, но мы не уверены». В комментариях тут же предположили, что это Хэмилтон перед Гран При Бахрейна 2036 года.

Льюис Хэмилтон не появлялся на публике с конца прошлого сезона, однако вчера вечером команда подтвердила, что он будет присутствовать на презентации новых болидов 18 февраля.

Именно Хэмилтону принадлежит рекорд по количеству побед в Гран При Бахрейна. Он выиграл там гонки пять раз.