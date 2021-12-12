Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби

После финиша заключительной гонки сезона Ф1 на трассе «Яс-Марина» команда Mercedes официально подала два протеста: один на итоги гонки, второй персонально на Макса Ферстаппена.

В первом случае представители Mercedes указывают, что нарушены требования статьи 48.12 Спортивного регламента – перед рестартом на 57-м круге вернуться в круг с лидерами позволили не всем пилотам, а только пятерым, которые находились на трассе между претендентами на титул, лидирующим Льюисом Хэмилтоном и занимающим второе место Максом Ферстаппеном.

Второй протест указывает на нарушение правил собственно Максом. в статье 48.8 говорится, что гонщикам запрещено обгонять позади автомобиля безопасности, в том числе при подготовке к рестарту. Ферстаппен же не только располагал свою машину бок о бок с Mercedes Льюиса, но и в какие-то моменты оказывался чуть впереди.

FIA сообщила, что не будет комментировать ситуацию до того момента, когда станет известен результат рассмотрения протестов.