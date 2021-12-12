Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере Следующая / 6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новость

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби

Автор:
, Ответственный редактор

Обладатели Кубка конструкторов указали судьям, что те нарушили порядок проведения рестарта, а Макс Ферстаппен обгонял позади машины безопасности

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби

После финиша заключительной гонки сезона Ф1 на трассе «Яс-Марина» команда Mercedes официально подала два протеста: один на итоги гонки, второй персонально на Макса Ферстаппена. 

В первом случае представители Mercedes указывают, что нарушены требования статьи 48.12 Спортивного регламента – перед рестартом на 57-м круге вернуться в круг с лидерами позволили не всем пилотам, а только пятерым, которые находились на трассе между претендентами на титул, лидирующим Льюисом Хэмилтоном и занимающим второе место Максом Ферстаппеном. 

Второй протест указывает на нарушение правил собственно Максом. в статье 48.8 говорится, что гонщикам запрещено обгонять позади автомобиля безопасности, в том числе при подготовке к рестарту. Ферстаппен же не только располагал свою машину бок о бок с Mercedes Льюиса, но и в какие-то моменты оказывался чуть впереди. 

FIA сообщила, что не будет комментировать ситуацию до того момента, когда станет известен результат рассмотрения протестов.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере
Предыдущая новость

Хэмилтон признал сезон 2021 года самым сложным в карьере
Следующая новость

6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби

6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби
Загрузить комментарии

Самое важное:

В Red Bull объяснили проигранный старт Ферстаппена
Формула 1 Формула 1

В Red Bull объяснили проигранный старт Ферстаппена

Латифи: В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров
Формула 1 Формула 1

Латифи: В момент аварии я не знал, что происходит у лидеров

6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

6 кругов истины. Что происходило в финале гонки в Абу-Даби

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Mercedes подала протест на Макса и итоги гонки в Абу-Даби

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.