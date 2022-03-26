Mercedes: Побороть «козление» пока не удалось

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По ходу открывшего новый сезон Ф1 этапа в Бахрейне болид Mercedes W13 сильнее многих терял в темпе из-за сильных вертикальных колебаний, возникающих на высоких скоростях и связанных с заметным падением аэродинамической эффективности днища при уменьшении дорожного просвета. Поэтому для публики не было секретом, что одной из главных задач чемпионской команды по ходу проходящего в эти выходные Гран При Саудовской Аравии будет именно борьба с эффектом, также известным как «козление». По ходу пятничных тренировок, судя по словам представителей немецкого коллектива, заметного прогресса в этом направлении достичь не удалось.

«Мы кое-что попробовали, чтобы лучше понять ситуацию с раскачкой и по возможности избавиться от нее, – заявил вечером в пятницу главный гоночный инженер Эндрю Шовлин. – Одни решения сделали ситуацию только хуже, другие – наоборот, улучшили. Но в целом пока у нас нет способа полностью избавиться от этого неприятного эффекта. Пока мы можем говорить о том, что можем слегка уменьшить этот эффект в квалификации – где сразу в нескольких поворотах пилоты теряют из-за него немало времени.

Если говорить о балансе, то с ним ситуация лучше, чем в Бахрейне – плюс с точки зрения износа резины и ее деградации мы в целом довольны тем, что имеем на нынешний момент. С квалификационным темпом пока не все хорошо – но мы рассчитываем добиться прогресса на субботней тренировке. В целом же нам еще предстоит немало поработать, пока мы сможем бросить вызов Ferrari и Red Bull».