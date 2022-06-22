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Формула 1 Новость

Mercedes победила «козление». Почему же ее пилоты жалуются на тряску?

Еще в Испании команда во всеуслышание заявила, что справилась с вертикальной раскачкой. Но в Баку Льюис Хэмилтон еле вылез из кокпита после финиша, а к Монреалю пришлось менять правила…

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Mercedes победила «козление». Почему же ее пилоты жалуются на тряску?
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После восьми подряд побед в Кубке конструкторов команда Mercedes столкнулась с серьезными сложностями после коренной смены регламента и возвращения в Формулу 1 граунд-эффекта. 

«Беспонтонная» концепция машины W13 привела к тому, что днище оказалось недостаточно прочным, и гонщики сильно страдали от болтанки на прямых. С одной из составляющих раскачки, так называемым «козлением», конструкторам удалось справиться к майскому Гран При Испании. 

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Однако и после этого – особенно если трасса была неровной, как на недавнем этапе в Баку – машина доставляя пилотам сильный дискомфорт.

К Монреалю FIA ввела специальную директиву, призванную прекратить болтанку и сразу вызвавшую множество противоречий. Как объяснил глава Mercedes Тото Вольф, нынешние машины в принципе менее комфортны, особенно из-за стремления инженеров снижать дорожный просвет. 

«Я думаю, мы окончательно разобрались в том, что называется "козлением", то есть в аэродинамических перемещениях шасси, – объяснил Вольф репортерам в Канаде. – Этот вопрос можно считать решенным, мы закрыли его еще в Барселоне.

Сейчас негативные комментарии пилотов вызывают прежде всего характеристики самой машины. Она попросту слишком жесткая. На ней сложно ехать по поребрикам, сложно ехать по кочкам. Хотя теперь, хотя мы сняли главную проблему, ситуация значительно лучше». 

Австриец продолжил: «Сейчас мы видим в этих машинах только жесткость. Посмотрите в замедленной съемке, как пилоты двух топ-команд [Rred Bull и Ferrari] и Alpine проезжают поребрики. Их очень серьезно трясет.  

Именно на это жалуются пилоты, на жесткость шасси. И этим нам обязательно надо заняться: понять, как снизить нагрузку. Понятно, что чем ровнее трасса, тем лучше. Чем ниже поребрики, тем меньше неприятный эффект».

Этап в Канаде показал, что Mercedes начала прибавлять в скорости. По словам Вольфа, ключевым моментом в этом процессе станет работа с дорожным просветом. 

«Нам нужно добавить прижимной силы, при этом научиться делать это на не столь малом клиренсе, как сейчас, – объяснил он. – Общее направление понятно: сейчас все чуть приподнимают свои машины. И нам надо понять, как в таких условиях сохранить скорость»

По итогам девяти прошедших Гран При Mercedes занимает третью строчку в Кубке конструкторов, уступая 40 очков Ferrari. 

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