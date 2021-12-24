Mercedes первой в Ф1 завела мотор на машине 2022 года

2022 год еще даже не начался, а Mercedes уже запустила мотор на машине следующего сезона – она должна получить индекс W13.

На опубликованном видео сложно рассмотреть какие-то детали самого интересного – шасси, построенного по совершенно новому регламенту. Большую часть ролика в кадре остаются сотрудники команды, в том числе ее босс Тото Вольф, ведущий съемку на сотовый телефон.

Безусловно, опубликованные кадры служат заявлением Mercedes о максимальной серьезности намерений – даже в преддверии важного для европейцев Рождества обладатели восьми последних Кубков конструкторов продолжают упорно трудиться, чтобы вернуть себе титул в личном зачете, который по итогам прошедшего сезона выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull.

В новом чемпионате мира гонщиками команды будут Льюис Хэмилтон и перешедший из Williams Джордж Расселл.

Официальный график предсезонных тестов Ф1 пока не утвержден, однако ожидается, что они стартуют 23-25 февраля в Барселоне. Презентации команд в этот раз, скорее всего, пройдут в формате отдельных мероприятий на неделе, предшествующей тестам.