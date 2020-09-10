Mercedes перекрасила машину безопасности Ф1 в красный

Компания Mercedes еще с середины 90-х неизменно поставляет Формуле 1 судейские автомобили. Болельщики уже привыкли, что роль машины безопасности и медицинского автомобиля неизменно исполняют серебристые купе и универсалы с трехлучевой звездой.

Однако на предстоящем Гран При Тосканы в Муджелло машина безопасности не будет серебристой. В Mercedes решили перекрасить ее в алый. цвет Ferrari.

«Гран При Тосканы станет 1000-й гонкой Ф1 для Ferrari, подчеркнув долгие гоночные традиции итальянского бренда, – цитирует пресс-служба главу Mercedes F1 Тото Вольфа. – Мы отметим этот юбилей, перекрасив машину безопасности Mercedes-AMG Safety Car в алый цвет Ferrari. Это наша дань гоночной истории, которая принесла Формуле 1 величайшие моменты».

Острословы в социальных сетях уже написали, что решение о перекраске автомобиля безопасности стало единственной возможностью порадовать тифози алой машиной во главе пелотона.