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Mercedes переделает подвеску W14, чтобы помочь Хэмилтону

Технический директор Джеймс Эллисон рассказал, какие изменения ждут черную машину в ближайшее время

Адам Купер
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Mercedes переделает подвеску W14, чтобы помочь Хэмилтону
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По ходу уик-энда в Джидде Льюис Хэмилтон сказал, что не чувствует связи со своей машиной, а перед уик-эндом в Мельбурне пожаловался на неудобства из-за вынесенного вперед кокпита. 

По словам Джеймса Эллисона, паузу до Гран При Азербайджана в Брэкли посвятят – наряду с переделкой аэродинамики – решению тех вопросов, которые озвучил семикратный чемпион. 

«Мы делаем все возможное в аэродинамической трубе, чтобы добавить прижимной силы, – рассказал технический директор в интервью пресс-службе команды. – Конструкторы не жалеют сил, чтобы обратить данные, собранные в трубе за последние недели, в результаты на трассе. 

Также мы готовим механические компоненты. Они, в частности, затронут подвеску и, надеюсь, позволят улучшить баланс и управляемость – это должно добавить гонщикам уверенности и позволить атаковать на пределе».

Эллисон добавил, что для Гран При Азербайджана, где впервые в 2023 году пройдет спринтерская гонка, Mercedes готовит настройки с прицелом на квалификацию. 

«Спринты хорошо удаются, когда у тебя есть хорошие базовые регулировки, позволяющие сильно квалифицироваться, – объяснил британец. – Ведь в такие уик-энды у команды очень плотный график и совсем мало времени на эксперименты.  

Надеюсь, наши наработки окажутся эффективными, что позволит нам сильно выступить в Баку».

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes AMG

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes AMG

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Также Эллисон подвел итоги Гран При Австралии, где Льюис Хэмилтон добился лучшего для команды в нынешнем сезоне второго результата, но Джордж Расселл не смог финишировать из-за поломки силовой установки. 

«В целом можно говорить об ощущении легкого удовлетворения от того, что машина становится быстрее, – сказал Джеймс. –Наверное, если рассуждать о ее возможностях, в этот раз мы сделали все, что было возможно. 

Разумеется, эти позитивные ощущения омрачил тот факт, что только одна из двух машин доехала до финишного флага. Джордж не получил возможности показать, на что способен в гонке, хотя до своего схода проводил этап очень здорово.

Мы не сделали ничего прорывного, но смогли продвинуться вперед. При этом мы почти не смотрим на лидеров из Red Bull, зато смогли выйти на один уровень или даже самую малость опередить Ferrari и Aston Martin».

Технический директор добавил, что из хорошей формы Mercedes в Альберт-парке не стоит делать никаких серьезных выводов относительно Баку. 

«Это совершенно разные трассы, – объяснил он. – В Мельбурне все решает поведение передней части, тогда как в Баку выше роль задка. Условия совсем другие. 

Мы продолжаем работу с машиной. В Мельбурне нам удалось получить от нее максимум. В Баку предстоит решать другие задачи, и результат также будет крайне показателен. 

Но узнать все ответы мы сможем, только когда приедем туда на этап».

Гран При Азербайджана состоится 28-30 апреля.

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